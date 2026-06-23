مباشر كأس العالم – النرويج (1)-(0) السنغال.. جووووول الأول

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 02:26

كتب : FilGoal

النرويج ضد السنغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النرويج والسنغال في كأس العالم.

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ق 43: جوووووووووووول الأول ماركوس بيدرسن

ق 37: ميندي ينقذ فرصة جديدة

ق 3: ميندي ينقذ الأول

انطلاق المباراة

كأس العالم السنغال النرويج
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