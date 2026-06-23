انتهت كأس العالم – النرويج (3)-(2) السنغال.. فوز الفايكنج
الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 02:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النرويج والسنغال في كأس العالم.
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نهاية المباراة بفوز النرويج
ق 90+2: جوووووووول الثاني إسماعيلا سار
ق 63: خروج ميندي ونزول دياو
ق 58: جووووول هالاند والثالث
ق 53: جوووووول الأول للسنغال إسماعيلا سار
ق 47: جوووووول الثاني هالاند
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+4: هالاند يهدر الثاني والكرة في القائم
ق 43: جوووووووووووول الأول ماركوس بيدرسن
ق 37: ميندي ينقذ فرصة جديدة
ق 3: ميندي ينقذ الأول
انطلاق المباراة
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