مباشر كأس العالم – النرويج (1)-(0) السنغال.. الشوط الثاني
الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 02:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النرويج والسنغال في كأس العالم.
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ق 45+4: هالاند يهدر الثاني والكرة في القائم
ق 43: جوووووووووووول الأول ماركوس بيدرسن
ق 37: ميندي ينقذ فرصة جديدة
ق 3: ميندي ينقذ الأول
انطلاق المباراة
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