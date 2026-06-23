تشكيل كأس العالم - ماني أساسي مع السنغال.. وهالاند وسورلوث يقودان هجوم النرويج
الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 01:48
كتب : FilGoal
يقود ساديو ماني تشكيل منتخب السنغال أمام النرويج في الجولة الثانية لحساب لحساب المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026.
وعلى الجانب الآخر، يقود هجوم النرويج الثنائي إيرلينج هالاند ألكسندر سورلوث.
وخسر منتخب السنغال المباراة الأولى أمام فرنسا بنتيجة 3-1، فيما حقق منتخب النرويج فوزا كبيرًا أمام النرويج بنتيجة 4-1.
واختار بابي ثياو مدرب السنغال، وستوله سولباكن مدرب النرويج، الاستمرار على نفس تشكيل المباراة الأولى.
وجاء تشكيل السنغال كالتالي:
الحارس: إدوارد ميندي
الدفاع: كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي - موسى نياكاتي – الحاجي ماليك ضيوف
الوسط: إدريسا جانا جي – بابي جي – لامين كامارا
الهجوم: ساديو ماني – نيكولاس جاكسون – إسماعيل سار.
أما منتخب النرويج فيبدأ بالتشكيل التالي:
الحارس: أورجان نيلاند.
الدفاع: جواليا رييرسون - كريستوفر أجر - تروبيورون هيجيم - ديفيد مولر وولف.
الوسط: ساند بيرج - مارتن أوديجارد - فريدريك أوريسنيز.
الهجوم: ألكسندر سورلوث - إيرلينج هالاند - أنطونيو نوسا.
ويخوض منتخب فرنسا والعراق مواجهة ضمن الجولة ذاتها، لحساب نفس المجموعة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الفرنسي بهدف سجله كيليان مبابي.
ويتصدر منتخب النرويج جدول ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني.