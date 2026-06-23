تشكيل كأس العالم - ماني أساسي مع السنغال.. وهالاند وسورلوث يقودان هجوم النرويج

كأس العالم – من غيره؟ ميسي رجل مباراة الأرجنتين ضد النمسا

كأس العالم - ألابا: كنا أفضل من منتخب الأرجنتين لكن لديه ميسي

كأس العالم - ليساندرو: لا توجد كلمات لوصف ميسي.. ولا يمكن مقارنته