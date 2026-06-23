كأس العالم - مبابي يواصل مطاردة ميسي بصاروخية أمام العراق

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 00:24

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا أمام العراق

واصل كيليان مبابي مطاردة ليونيل ميسي على صدارة هدافي كأس العالم.

ونجح مبابي في تسجيل الهدف الأول لمنتخب فرنسا في شباك العراق بكأس العالم.

ويلتقي منتخبا فرنسا والعراق ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة التاسعة بكأس العالم.

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وسدد مبابي صاروخية بقدمه اليسرى في الدقيقة 14، سكنت الزاوية اليمنى لحارس العراق أحمد باسل.

وبتلك النتيجة رفع مبابي رصيده من الأهداف في النسخة الحالية إلى 3 أهداف، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي المتصدر بـ 5 أهداف.

وسجل مبابي هدفين في شباك السنغال في الجولة الأولى.

إجمالا رفع مبابي رصيده التهديفي تاريخيا في كأس العالم إلى 15 هدفا، معادلا البرازيلي رونالدو.

ويحتاج مبابي إلى هدف واحد لمعادلة ميروسلاف كلوزه المهاجم الألماني.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي كأس العالم التاريخيين برصيد 18 هدفا.

وحقق منتخب فرنسا الفوز في الجولة الأولى أمام السنغال 3-1، فيما تلقى منتخب العراق خسارة أمام النرويج بنتيجة 4-1.

ويلتقي منتخبا النرويج والسنغال في الجولة الثانية لحساب نفس المجموعة، الساعة الثالثة فجر يوم الثلاثاء.

منتخب فرنسا توج بلقب كأس العالم مرتين عامي 1998، و2018، فيما تأهل منتخب العراق لأول مرة لكأس العالم منذ 40 عاما، حيث يعود الظهور الأخير لأسود الرافدين في مونديال 1986 في المكسيك.

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