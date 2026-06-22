"استرداد 100 ألف دولار".. الزمالك يعلن حصوله على حكم نهائي في أحداث نهائي الكونفدرالية

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 23:46

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية - الزمالك - نهضة بركان

أعلن الزمالك حصوله على حكم نهائي لصالحه في الاستئناف المقدم من النادي بشأن أحداث نهائي الكونفدرالية 2024.

ووقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبة مالية على الزمالك قدرها 200 ألف دولار أمريكا، على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه عام 2024 على حساب نهضة بركان بعد الفوز بهدف سجله أحمد حمدي.

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وكشف الزمالك عبر موقعه الرسمي، عن حصوله على حكم نهائي لصالحه من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" ضد قرار الاتحاد الإفريقي "كاف".

وأوضح الزمالك "قضت المحكمة بقبول استئناف نادي الزمالك وتخفيض 100 الف دولار أمريكي بنسبة 50% من الغرامة المالية الموقعة على النادي والتي تم خصمها من مستحقات النادي بقيمة 200 ألف دولار أمريكي."

وأضاف النادي الأبييض "يحق لنادي الزمالك استرداد هذا المبلغ في ضوء الدفوع و الأسانيد التي تمسك بها النادي خلال مراحل التقاضي والتي تضمنت التأكيد على حرصه على حسن تنظيم المباراة وعدم وجود وقائع مماثلة بحقه خلال السنوات السابقة."

وقدم الزمالك الشكر للفريق القانوني للنادي "يثمن نادي الزمالك جهود مكتب المستشار نصر الدين عزام والفريق القانوني الذي ضم هشام عيسى، وعبد الرحمن حشيش، ومصطفى هاني، الذين تولوا تمثيل النادي في هذه القضية من خلال جلسات الاستماع أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية."

وخسر الزمالك مواجهة الذهاب أمام نهضة بركان 2-1، قبل أن يحقق الفوز إيابا بهدف نظيف.

وكرر الزمالك فوزه أمام نهضة بركان، بعدما توج بلقب الكونفدرالية عام 2019 على حساب النادي المغربي.

الزمالك الكونفدرالية نهضة بركان
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