تشكيل كأس العالم - مبابي يقود هجوم فرنسا في "المئوية".. و3 تبديلات لـ العراق

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 22:56

كتب : FilGoal

مبابي - فرنسا ضد السنغال

يقود أيمن حسين هجوم منتخب العراق في مواجهة فرنسا بكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا فرنسا والعراق في تمام الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية لحساب المجموعة التاسعة بكأس العالم.

وأجرى جراهام أرنولد مدرب العراق، وديديه ديشامب مدرب فرنسا، 3 تبديلات في كلا الفريقين.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - تأخر فتح بوابات ملعب مباراة فرنسا والعراق لسوء الأحوال الجوية كأس العالم - تقرير: مباراة فرنسا والعراق قد تتأجل لساعات بسبب الأحوال الجوية كأس العالم - أيمن حسين: متحمس لتقديم أفضل مستوياتي أمام مدافعي فرنسا الأفضل بالعالم

ديشامب قرر الدفع بـ لوكاس دين بدلا من ثيو هيرنانديز، ومانو كوني بدلا من أوريلين تشاوميني، وبرادلي باركولا بدلا من ديزيري دوي.

وسجل باركولا الهدف الثاني لفرنسا في شباك السنغال في المباراة الافتتاحية.

أما العراق فأجرى 3 تبديلات بإدخال حارس المرمى أحمد باسل بدلا من جلال حسن، فيما دفع بـ زيدان إقبال بدلا من علي جاسم، وأحمد قاسم بدلا من علي الحمادي.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - لوكاس دين

الوسط: مانو كوني - أدريان رابيو

أمامهما: عثمان ديمبيلي - مايكل أوليس - برادلي باركولا

الهجوم: كيليان مبابي

أما منتخب العراق فيبدأ بالتشكيل التالي:

الحارٍس: أحمد باسل

الدفاع: حسين علي - زيد تحسين - أكام هاشم - ميرشاس دوسكي.

الوسط: إبراهيم بايش - أمير العماري - زيد إسماعيل - زيدان إقبال

الهجوم: أحمد قاسم - أيمن حسين.

وحقق منتخب فرنسا الفوز في الجولة الأولى أمام السنغال 3-1، فيما تلقى منتخب العراق خسارة أمام النرويج بنتيجة 4-1.

ويلتقي منتخبا النرويج والسنغال في الجولة الثانية لحساب نفس المجموعة، الساعة الثالثة فجر يوم الثلاثاء.

منتخب فرنسا توج بلقب كأس العالم مرتين عامي 1998، و2018، فيما تأهل منتخب العراق لأول مرة لكأس العالم منذ 40 عاما، حيث يعود الظهور الأخير لأسود الرافدين في مونديال 1986 في المكسيك.

فرنسا العراق كأس العالم
نرشح لكم
تيليجراف: دوكو يغادر معسكر منتخب بلجيكا في أمريكا لحضور ولادة ابنه كأس العالم – سكالوني: إهدار ركلة الجزاء ضد النمسا مؤلم ولكن كأس العالم - مبابي يواصل مطاردة ميسي بصاروخية أمام العراق كأس العالم – رانجنيك: اتسمنا بالجرأة والشجاعة ضد الأرجنتين استراحة كأس العالم - فرنسا (1)-(0) العراق.. نهاية الشوط الأول كأس العالم – من غيره؟ ميسي رجل مباراة الأرجنتين ضد النمسا كأس العالم - ألابا: كنا أفضل من منتخب الأرجنتين لكن لديه ميسي كأس العالم - ليساندرو: لا توجد كلمات لوصف ميسي.. ولا يمكن مقارنته
أخر الأخبار
تيليجراف: دوكو يغادر معسكر منتخب بلجيكا في أمريكا لحضور ولادة ابنه 9 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – سكالوني: إهدار ركلة الجزاء ضد النمسا مؤلم ولكن 11 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مبابي يواصل مطاردة ميسي بصاروخية أمام العراق 36 دقيقة | في المونديال
ألفاريز: طلبت من أتلتيكو مدريد الرحيل 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم – رانجنيك: اتسمنا بالجرأة والشجاعة ضد الأرجنتين ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة كأس العالم - فرنسا (1)-(0) العراق.. نهاية الشوط الأول ساعة | في المونديال
"استرداد 100 ألف دولار".. الزمالك يعلن حصوله على حكم نهائي في أحداث نهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العالم – من غيره؟ ميسي رجل مباراة الأرجنتين ضد النمسا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531596/تشكيل-كأس-العالم-مبابي-يقود-هجوم-فرنسا-في-المئوية-و3-تبديلات-لـ-العراق