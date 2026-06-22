وزير الرياضة: لدينا جيل جديد يمنحنا الأمل.. والفوز أمام نيوزيلندا ليست النهاية

أثنى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، على الجيل الحالي لمنتخب مصر.

ونجح منتخب مصر في الفوز أمام نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026.

الفوز هو الأول في تاريخ الفراعنة بالمونديال في المشاركة الرابعة.

وقال جوهر نبيل في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "المنتخب قدم أداءً جيدا.. بداية واعدة وليست النهاية، وأعد الجماهير بذلك."

وتابع "وجود جيل جديد من اللاعبين في المنتخب يمنحنا الأمل، الأمل يتمثل في وجود حمزة عبد الكريم الذي شاهد مرموش، ومرموش شاهد محمد صلاح، وبعدهم لاعبين آخرين سيرون الأمل في حمزة عبد الكريم."

وانضم حمزة عبد الكريم لقائمة منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في المعسكر الأخير في يونيو قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم.

وأضاف "يستطيع المنتخب استكمال مسيرته وعبور أكثر من الدور الثاني في كأس العالم."

وأكمل "أصبح لدينا فريق جماعي، وهدف واضح نقاتل من أجله."

وقدم جوهر الشكر لأحمد دياب "أشكر رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب لإنهاء الدوري في وقت مناسب لإراحة حسام حسن وتذليل العقبات أمام المنتخب، مما ساهم في تحقيق نجاحات حتى الآن، والتوأم يمتلكون عقيدة وطنية راسخة لقيادة منتخب مصر ."

وتابع "أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح لتصحيح مسار الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص."

وواصل إشادته باللاعبين "حضرت مباريات السعودية وإسبانيا وروسيا، واجتمعت مع اللاعبين وأخبرتهم (لأول مرة أشاهد هذا الحماس والإيثار بين اللاعبين)."

وأتم "تلقيت مكالمات من أشقائنا العرب للتهنئة بفوز منتخب مصر."

وتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد نيوزيلندا عند نقطة وحيدة في ذيل المجموعة.

ويلتقي المنتخب المصري السادسة صباح يوم السبت المقبل، أمام إيران في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويلتقي في الوقت نفسه منتخبا بلجيكا ونيوزيلندا.

وجمع منتخبا بلجيكا وإيران نقطتين في أول جولتين من تعادلين.