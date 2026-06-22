كأس العالم - تأخر فتح بوابات ملعب مباراة فرنسا والعراق لسوء الأحوال الجوية

كشف ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في مدينة فيلادلفيا، المستضيف لمباراة فرنسا والعراق، عن تأخر فتح بوابات الملعب بسبب حالة الطقس.

ونشر ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بيانا عبر حسابه على موقع "إكس": "تأخر فتح البوابات بوابات الملعب نظرا لسوء الأحوال الجوية."

وأضاف الملعب في بيانه "سيتم الإعلان عن موعد فتح البوابات الجديد بمجرد تحسن الأحوال الجوية، إذا كنت بالقرب من ملعب فيلادلفيا، فيرجى الاحتماء."

وألحق الملعب بيانا آخر عبر حسابه، بإعلان فتح البوابات بعد تحديثات الأرصاد الجوية حول حالة الطقس.

ويلتقي منتخبا فرنسا والعراق، في الجولة الثانية لحساب المجموعة التاسعة بكأس العالم.

وتقام المباراة في تمام الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.

وحقق منتخب فرنسا الفوز في الجولة الأولى أمام السنغال 3-1، فيما تلقى منتخب العراق خسارة أمام النرويج بنتيجة 4-1.

ويلتقي منتخبا النرويج والسنغال في الجولة الثانية لحساب نفس المجموعة، الساعة الثالثة فجر يوم الثلاثاء.

منتخب فرنسا توج بلقب كأس العالم مرتين عامي 1998، و2018، فيما تأهل منتخب العراق لأول مرة لكأس العالم منذ 40 عاما، حيث يعود الظهور الأخير لأسود الرافدين في مونديال 1986 في المكسيك.