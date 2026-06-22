بيان - وفد من الزمالك يجتمع مع وزيرة الإسكان لبدء التحضير لإنشاء فرع أكتوبر

كشف الزمالك عن اجتماع بين وفد من النادي ومسؤولي وزارة الإسكان لبدء التحضيرات الخاصة بإنشاء فرع النادي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

وتواجد خلال الاجتماع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وهشام نصر نائب رئيس النادي، وحسام المندوه أمين الصندوق.

كما تواجدت في الاجتماع رائدة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية وعدد من مسؤولي الوزارة.

وعقد الاجتماع بمقر وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح بيان الزمالك "جاء الاجتماع في إطار بدء التحضيرات الخاصة بإنشاء فرع نادي الزمالك الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، تنفيذا للخطة الموضوعة لإقامة الفرع خلال الفترة المقبلة."

وذكر الزمالك في بيانه "تقدم حسين لبيب خلال الاجتماع بالشكر إلى وزيرة الإسكان على تعاون الوزارة ودعمها في هذا الملف، وتم التأكيد على تسهيل كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، بما يضمن الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المتفق عليه."

وجاء في البيان "شهد الاجتماع كذلك الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية لموقع الفرع الجديد خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء العمل في أقرب وقت ممكن، مع تأكيد وزارة الإسكان على أهمية جدية العمل في المشروع، بما يعكس رغبة النادي في التوسع مستقبلاً وإقامة المزيد من الفروع."

وأتم بيان الزمالك "رحبت المهندسة رائدة المنشاوي برئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدة تقديرها الكبير للزمالك باعتباره أحد أعرق الأندية الرياضية في مصر وأفريقيا، وأعربت على ثقتها في اتخاذ خطوات بوتيرة سريعة للبدء في تنفيذ الفرع الجديد لنادي الزمالك."

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر بتوجيه من القيادة السياسية بالإسراع في إنهاء إجراءت تخصيص مساحة أرض له في منطقة مميزة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وسحبت أرض الزمالك منذ شهر أغسطس الماضي، ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم. مما ترتب عليه تعرض الزمالك لإيقاف القيد في أكثر من مناسبة.

في ديسمبر الماضي، كشف شريف الشربيني وزير الإسكان في وقت سابق على أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال أشهر.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا أعلن من خلاله رفض مقترح الأرض البديلة لأرض النادي في أكتوبر.

ثم أعلن الزمالك تعاونه مع النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها بعد سحب أرض النادي في 6 أكتوبر.

وسبق أن صرّح هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر إم بي سي مصر: "سنرسل خطابا رسميا لرئاسة الجمهورية لشرح موضوع أرض أكتوبر وتوضيح أبعاده".

وأضاف "سنلجأ للرئيس عبد الفتاح السيسي لأن الأمر أكبر من مجلس إدارة الزمالك أو الجمعية العمومية، هذه مشكلة 40 أو 50 مليون زملكاوي. التقارير التي وصلت عن الأرض من الواضح أنها متجزئة، ونحن نريد شرح الوضع الصحيح".