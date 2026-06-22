مباشر كأس العالم - الأرجنتين (1)-(0) النمسا.. تسديدة رائعة وإنقاذ رائع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد النمسا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع النمسا، بينما يأتي منتخبا الأردن والجزائر في المركزي الثالث والرابع بالترتيب دون رصيد من النقاط.

ويقود المصري أمين عمر تحكيم المباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 55: تسدية قوية من مارسيل سابيتزر من ركلة حرة مباشرة تصدى لها إيميليانو مارتينيز ببراعة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 39: جووووووووووول تاريخي لليونيل ميسي بعد تسديدة مقوسة سكنت المرمى.

ق 32: ألابا ينقذ مرمى النمسا بعد تسديدة من ميسي.

ق 19: ميسي يهدر فرصة هدف محقق بعد تدخل من مدافع النمسا في اللحظات الأخيرة قبل أن يسدد الكرة.

ق 9: ميسي يهدر ركلة جزاء.

ق 7: الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء.

ق 4: العودة لتقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعد تدخل على لاوتارو مارتينيز.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل