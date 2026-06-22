مباشر كأس العالم - الأرجنتين (0)-(0) النمسا.. ميسي يهدر ركلة جزاء

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 19:53

كتب : FilGoal

الأرجنتين - الجزائر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد النمسا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع النمسا، بينما يأتي منتخبا الأردن والجزائر في المركزي الثالث والرابع بالترتيب دون رصيد من النقاط.

ويقود المصري أمين عمر تحكيم المباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 9: ميسي يهدر ركلة جزاء.

ق 7: الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء.

ق 4: العودة لتقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعد تدخل على لاوتارو مارتينيز.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

كأس العالم الأرجنتين النمسا
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