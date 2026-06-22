مباشر كأس العالم - الأرجنتين (0)-(0) النمسا.. ميسي يهدر ركلة جزاء
الإثنين، 22 يونيو 2026 - 19:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد النمسا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع النمسا، بينما يأتي منتخبا الأردن والجزائر في المركزي الثالث والرابع بالترتيب دون رصيد من النقاط.
ويقود المصري أمين عمر تحكيم المباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 9: ميسي يهدر ركلة جزاء.
ق 7: الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء.
ق 4: العودة لتقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعد تدخل على لاوتارو مارتينيز.
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل
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