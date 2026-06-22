انتهت كأس العالم - الأرجنتين (2)-(0) النمسا.. مباراة تاريخية لـ ميسي
الإثنين، 22 يونيو 2026 - 19:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد النمسا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع النمسا، بينما يأتي منتخبا الأردن والجزائر في المركزي الثالث والرابع بالترتيب دون رصيد من النقاط.
ويقود المصري أمين عمر تحكيم المباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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انتهت
ق 90+5: جوووووووووووول ميسي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ق 55: تسدية قوية من مارسيل سابيتزر من ركلة حرة مباشرة تصدى لها إيميليانو مارتينيز ببراعة.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 39: جووووووووووول تاريخي لليونيل ميسي بعد تسديدة مقوسة سكنت المرمى.
ق 32: ألابا ينقذ مرمى النمسا بعد تسديدة من ميسي.
ق 19: ميسي يهدر فرصة هدف محقق بعد تدخل من مدافع النمسا في اللحظات الأخيرة قبل أن يسدد الكرة.
ق 9: ميسي يهدر ركلة جزاء.
ق 7: الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء.
ق 4: العودة لتقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعد تدخل على لاوتارو مارتينيز.
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل