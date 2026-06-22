انتهت كأس العالم - الأرجنتين (2)-(0) النمسا.. مباراة تاريخية لـ ميسي

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 19:53

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - النمسا - كأس العالم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد النمسا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع النمسا، بينما يأتي منتخبا الأردن والجزائر في المركزي الثالث والرابع بالترتيب دون رصيد من النقاط.

ويقود المصري أمين عمر تحكيم المباراة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - لاعب نيوزيلندا: كنت أستحق الحصول على خطأ قبل هدف مصر الثاني كأس العالم - زيزو: الجماهير كانت مصدر قوتنا.. والحكاية مستمرة كأس العالم - المكسيكية كاتيا جارسيا تقود مباراة تونس وهولندا كأس العالم - بعد استخراج التأشيرة.. "لومومبا" يطير إلى المكسيك لدعم الكونغو ضد كولومبيا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----------------------------------------------------------

انتهت

ق 90+5: جوووووووووووول ميسي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 55: تسدية قوية من مارسيل سابيتزر من ركلة حرة مباشرة تصدى لها إيميليانو مارتينيز ببراعة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 39: جووووووووووول تاريخي لليونيل ميسي بعد تسديدة مقوسة سكنت المرمى.

ق 32: ألابا ينقذ مرمى النمسا بعد تسديدة من ميسي.

ق 19: ميسي يهدر فرصة هدف محقق بعد تدخل من مدافع النمسا في اللحظات الأخيرة قبل أن يسدد الكرة.

ق 9: ميسي يهدر ركلة جزاء.

ق 7: الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء.

ق 4: العودة لتقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعد تدخل على لاوتارو مارتينيز.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

الأرجنتين كأس العالم النمسا
نرشح لكم
كأس العالم - ألابا: كنا أفضل من منتخب الأرجنتين لكن لديه ميسي كأس العالم - ليساندرو: لا توجد كلمات لوصف ميسي.. ولا يمكن مقارنته تشكيل كأس العالم - القوة الضاربة تقود هجوم فرنسا.. و3 تبديلات في العراق كأس العالم – ميسي: لم أفكر في أن أكون الهداف التاريخي لأننا نريد الفوز فقط أنصفت التاريخ يا ليو وزير الرياضة: لدينا جيل جديد يمنحنا الأمل.. والفوز أمام نيوزيلندا ليست النهاية كأس العالم - تأخر فتح بوابات ملعب مباراة فرنسا والعراق لسوء الأحوال الجوية قف وصفق للأفضل.. ليونيل ميسي هداف كأس العالم التاريخي
أخر الأخبار
كأس العالم - ألابا: كنا أفضل من منتخب الأرجنتين لكن لديه ميسي 3 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ليساندرو: لا توجد كلمات لوصف ميسي.. ولا يمكن مقارنته 9 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - القوة الضاربة تقود هجوم فرنسا.. و3 تبديلات في العراق 10 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – ميسي: لم أفكر في أن أكون الهداف التاريخي لأننا نريد الفوز فقط 15 دقيقة | في المونديال
أنصفت التاريخ يا ليو 46 دقيقة | في المونديال
وزير الرياضة: لدينا جيل جديد يمنحنا الأمل.. والفوز أمام نيوزيلندا ليست النهاية 49 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - تأخر فتح بوابات ملعب مباراة فرنسا والعراق لسوء الأحوال الجوية 54 دقيقة | في المونديال
رايس: عدد المباريات في الجدول جنوني ومبالغ فيه ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531583/انتهت-كأس-العالم-الأرجنتين-2-0-النمسا-مباراة-تاريخية-لـ-ميسي