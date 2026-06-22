دوري المحترفين - النصر يعلن تعاقده مع 3 لاعبين للموسم الجديد

أعلن نادي عن أولى الصفقات ودعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد بدوري المحترفين.

وأشار النادي إلى تعاقده مع الثلاثي، محمد عيد من مواليد 1997 يلعب في مركز الظهير الايمن قادما من نادي الإعلاميين ومازن عبد الستار من مواليد 2002 يلعب في مركز جناح ايسر قادما من نادي اتحاد الشرطة وعبدالله شعراوي مواليد 1999 يلعب في مركز قلب دفاع قادما من نادي كوم حمادة.

ووقع الثلاثي على عقود الانضمام للنصر لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة محمد خلف المدير الفني فترة الاعداد استعدادا للموسم الجديد بدوري المحترفين وخاض الفريق أولى تدريباته على ملعب النادي بمصر الجديدة.

قبل المران هشام قطب رئيس مجلس إدارة النادي جلسة مع الجهاز الفني بقيادة محمد خلف واللاعبين تحدث خلالها عن أهمية التركيز جيدا هذا الموسم وشدد ان النصر صعد للمحترفين من أجل المنافسة على الصعود للدوري الممتاز وهو الهدف الأكبر الذي يسعى له النادي.

وأدي الفريق المران بقيادة خلف المدير الفني وأشرف حامد وأحمد علي ومدربين الفريق أحمد مصطفي ومحمد سوسته وحازم ممدوح ومعتز نجيب وأمير العربي ومحمود اسعد وعمرو عبد العال.