مالاجو يفوز في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
الإثنين، 22 يونيو 2026 - 18:18
كتب : FilGoal
فاز جيوفاني مالاجو بانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
وهزم جيوفاني مالاجو منافسه جيانكارلو أبيتي في سباق الانتخابات.
وانتصر مالاجو بالانتخابات بعدما حصل على نسبة 68.58%.
وقال مالاجو بعد الفوز بالانتخابات: "أتولى هذه المسؤولية بإحساس عميق من التأثر".
وأتم "لا أستطيع أن أفعل أي شيء بمفردي، لكن معكم أستطيع أن أفعل كل شيء".
وكان جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي السابق لكرة القدم قد استقال من منصبه بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2026.
وخسر منتخب إيطاليا من منافسه البوسنة والهرسك في الملحق بركلات الترجيح، ليفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.
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