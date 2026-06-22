مالاجو يفوز في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 18:18

كتب : FilGoal

جيوفاني مالاجو

فاز جيوفاني مالاجو بانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وهزم جيوفاني مالاجو منافسه جيانكارلو أبيتي في سباق الانتخابات.

وانتصر مالاجو بالانتخابات بعدما حصل على نسبة 68.58%.

أخبار متعلقة:
بعد تمثيل إيطاليا للشباب.. فولباتو: شعرت أن الوقت حان للعودة إلى أستراليا بعد مفاوضات إنتر معه.. كييزا: كورتيس جونز سألني عن الحياة في إيطاليا وجوه جديدة.. بالديني يعلن قائمة إيطاليا لمواجهتي لوكسمبورج واليونان كيفو أسطوري.. إنتر يتوج بلقب كأس إيطاليا بثنائية ضد لاتسيو

وقال مالاجو بعد الفوز بالانتخابات: "أتولى هذه المسؤولية بإحساس عميق من التأثر".

وأتم "لا أستطيع أن أفعل أي شيء بمفردي، لكن معكم أستطيع أن أفعل كل شيء".

وكان جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي السابق لكرة القدم قد استقال من منصبه بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2026.

وخسر منتخب إيطاليا من منافسه البوسنة والهرسك في الملحق بركلات الترجيح، ليفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

منتخب إيطاليا مالاجو
نرشح لكم
بعد هبوطه مع مايوركا.. ديميكليس مدربا لـ لايبزج سبورت: إينياكي بينيا يقترب من باناثانايكوس كأس العالم - لاعب نيوزيلندا: كنت أستحق الحصول على خطأ قبل هدف مصر الثاني كأس العالم - المكسيكية كاتيا جارسيا تقود مباراة تونس وهولندا كأس العالم - كورتوا: لم نسجل ضد إيران بسبب الحارس.. ونتوقع مباراة مماثلة ضد نيوزيلندا كأس العالم - مؤتمر رانجنيك: الأرجنتين ليست لديهم نقطة ضعف كأس العالم - لوكاكو: أهدرنا العديد من الفرص أمام إيران.. ونشعر بالإحباط مجموعة مصر - لوكاكو: الحارس الإيراني تصدى لكل شيء.. ويجب أن نفوز ضد نيوزيلندا
أخر الأخبار
بعد هبوطه مع مايوركا.. ديميكليس مدربا لـ لايبزج 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - النصر يعلن تعاقده مع 3 لاعبين للموسم الجديد 32 دقيقة | القسم الثاني
تشكيل كأس العالم – ميسي يقود الأرجنتين.. وسابيتزر أساسي مع النمسا 47 دقيقة | في المونديال
تقارير: برشلونة يحدد 4 بدائل حال فشل ضم جوليان ألفاريز أو هاري كين 47 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: إينياكي بينيا يقترب من باناثانايكوس ساعة | الكرة الأوروبية
مالاجو يفوز في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر يونايتد: حصلنا على الأرض اللازمة لبناء ملعب جديد بسعة 100 ألف متفرج 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - لاعب نيوزيلندا: كنت أستحق الحصول على خطأ قبل هدف مصر الثاني 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة
/articles/531577/مالاجو-يفوز-في-انتخابات-رئاسة-الاتحاد-الإيطالي-لكرة-القدم