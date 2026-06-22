مانشستر يونايتد: حصلنا على الأرض اللازمة لبناء ملعب جديد بسعة 100 ألف متفرج

أعلن نادي مانشستر يونايتد حصوله الأراضي المطلوبة لبناء ملعبه الجديد الذي سيتسع لـ100 ألف متفرج.

وأوضح النادي أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن الرؤية طويلة المدى لتطوير منطقة أولد ترافورد.

وسيصبح الملعب الجديد أكبر منشأة رياضية في المملكة المتحدة، كما يُنتظر أن يكون محركًا رئيسيًا لإعادة تطوير المنطقة المحيطة، بما يسهم في إنشاء واحدة من أبرز الوجهات الرياضية والترفيهية على مستوى العالم، حسب بيان النادي.

واستحوذ النادي على موقع تبلغ مساحته 25 فدانًا، يقع على بعد نحو 350 مترًا شمال غرب ملعب أولد ترافورد الحالي، من شركة إندورنت، المتخصصة في توفير المساحات الصناعية والتابعة لمجموعة بلاكستون.

وأكد النادي أنه سيتواصل مباشرة مع الشركات المتأثرة بالمشروع لدعمها خلال فترة الانتقال.

كما عمل مانشستر يونايتد بشكل وثيق مع مجلس ترافورد وهيئة تطوير وتجديد أولد ترافورد لضمان انسجام موقع الملعب الجديد مع الخطة الشاملة لتطوير المنطقة، بما يوفر أفضل وسائل الربط والتنقل وأفضل تجربة ممكنة للجماهير.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع التجديد، الذي يمتد على مساحة 370 فدانًا، في إنشاء نحو 15 ألف منزل جديد، بما في ذلك مساكن ميسّرة التكلفة، إلى جانب توفير 48 ألف وظيفة محليًا وأكثر من 90 ألف وظيفة على مستوى المملكة المتحدة، مع إضافة ما يزيد على 7 مليارات جنيه إسترليني سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني.

وقالت كوليت روش، الرئيسة التنفيذية لمشروع تطوير ملعب مانشستر يونايتد الجديد "تُبرز هذه الخطوة التقدم الذي نحققه نحو إنشاء مقر عالمي جديد لمانشستر يونايتد، وتمثل محطة مهمة مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من التطوير.

وأضافت "إن القدرة على البناء بالقرب من أولد ترافورد تتيح لنا الحفاظ على الإرث والتقاليد والطقوس التي تمثل أهمية كبيرة لجماهيرنا. نحن ملتزمون ببناء ملعب عالمي المستوى مع مشجعينا وليس فقط من أجلهم، مع التركيز على الأجواء المميزة، والأسعار المناسبة، وسهولة الوصول للجميع".

وتابعت "إنها فرصة تاريخية تتماشى بالكامل مع طموحات النمو المحلية والوطنية. وكان تأمين الأرض المناسبة لملعبنا الجديد أمرًا بالغ الأهمية، والأرض التي استحوذنا عليها تمنحنا الأساس لتقديم ملعب عالمي بحق يحترم ماضينا ويواكب مستقبلنا".

ومن المقرر أن تنشر هيئة تطوير وتجديد أولد ترافورد رؤيتها الشاملة للمشروع يوم 9 يوليو، حيث سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل الخاصة بموقع الملعب الجديد وبدء فترة المشاورات الرسمية.