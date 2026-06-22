كأس العالم - بعد استخراج التأشيرة.. "لومومبا" يطير إلى المكسيك لدعم الكونغو ضد كولومبيا

نجح ميشيل نكوكا مبولادينجا المشجع الكونغولي الشهير، في الحصول على تأشيرة دخول المكسيك لدعم منتخب بلاده في كأس العالم.

ومن المقرر أن يحضر المشجع الشهير مباراة الكونغو الديمقراطية أمام كولومبيا صباح الأربعاء ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وكان مبولادينجا قد فشل في الحصول على تأشيرة الدخول منذ بداية البطولة.

وأعاد المشجع الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينجا، للأذهان ذكرى الزعيم الراحل باتريس لومومبا من خلال وضعية تشجيعه لمنتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الأخيرة في المغرب.

🇨🇩🇲🇽 Señoras y señores... LUMUMBA ESTÁ EN MÉXICO Y DIRÁ PRESENTE MAÑANA EN RD CONGO - COLOMBIA!pic.twitter.com/FtiN0C4lkC — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 22, 2026

ولم يحضر المشجع الشهير مباراة الملحق العالمي التي لعبها منتخب بلاده أمام جامايكا أواخر مارس الماضي نظرا لعدم نجاحه في الحصول على تأشيرة للسفر إلى المكسيك لدعم منتخب بلاده من المدرجات.

وتعادل منتخب الكونغو مع نظيره البرتغالي في مباراة الجولة الأولى بهدف لمثله.

ويلعب المنتخب الكونغولي مباراة الجولة الأخيرة ضد أوزبكستان في الولايات المتحدة الأحد المقبل.