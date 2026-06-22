كأس العالم - بعد استخراج التأشيرة.. "لومومبا" يطير إلى المكسيك لدعم الكونغو ضد كولومبيا

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 15:00

كتب : FilGoal

لومومبا - الكونغو الديمقراطية

نجح ميشيل نكوكا مبولادينجا المشجع الكونغولي الشهير، في الحصول على تأشيرة دخول المكسيك لدعم منتخب بلاده في كأس العالم.

ومن المقرر أن يحضر المشجع الشهير مباراة الكونغو الديمقراطية أمام كولومبيا صباح الأربعاء ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وكان مبولادينجا قد فشل في الحصول على تأشيرة الدخول منذ بداية البطولة.

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وأعاد المشجع الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينجا، للأذهان ذكرى الزعيم الراحل باتريس لومومبا من خلال وضعية تشجيعه لمنتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الأخيرة في المغرب.

ولم يحضر المشجع الشهير مباراة الملحق العالمي التي لعبها منتخب بلاده أمام جامايكا أواخر مارس الماضي نظرا لعدم نجاحه في الحصول على تأشيرة للسفر إلى المكسيك لدعم منتخب بلاده من المدرجات.

وتعادل منتخب الكونغو مع نظيره البرتغالي في مباراة الجولة الأولى بهدف لمثله.

ويلعب المنتخب الكونغولي مباراة الجولة الأخيرة ضد أوزبكستان في الولايات المتحدة الأحد المقبل.

الكونغو باتريس لومومبا
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