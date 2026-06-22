كأس العالم - كورتوا: لم نسجل ضد إيران بسبب الحارس.. ونتوقع مباراة مماثلة ضد نيوزيلندا

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 14:31

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا أن فريقه لم يسجل ضد إيران بسبب حارس المرمى الخصم.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

بلجيكا

وتعادل منتخب بلجيكا مع إيران بدون أهداف في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وحصل علي رضا حارس مرمى إيران على جائزة رجل المباراة.

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وقال كورتوا للصحفيين عقب المباراة: "دائما ما نضع خيبات الأمل خلفنا، هذه ليست مشكلة لأن كرة القدم تتعلق بالحاضر، ويجب أن نعرف ما لم نفعله بشكل جيد ضد إيران".

وواصل "بشكل عام أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة، ولكن بالطبع دائما ما ستجد أشياء يمكنك تقديمها بشكل أفضل، ولكننا حصلنا على فرص كافية للتسجيل ولكننا لم نسجل لأن حارسهم قدم مباراة رائعة".

وأكمل "إذا لم تسجل يجب أن تعرف أنك ستقع تحت ضغطا كبير في المباراة التالية، وسيكون علينا أن نفوز، والتأهل للدور الثاني".

وتابع "إيران لعبت بتراجع كبير في الدفاع وربما أكثر مما توقعنا، لقد لعبوا بطريقة 5-4-1 وهذا صعب الأمور".

وأردق "بالتأكيد علينا أن نفوز على نيوزيلندا، ولكنني أتوقع مباراة مماثلة لمواجهة إيران من حيث تواجد 11 لاعبا بمنطقة الجزاء، إذا سجلنا ستكون مباراة مفتوحة".

وأضاف "الآن سنحصل على كل شيء أو لا شيء، نحن أفضل من نيوزيلندا ولكن الأمور دائما ما تكون صعبة في كأس العالم، فقط أنظروا لتعادل كاب فيردي مع إسبانيا أو كوراساو مع الإكوادور".

وتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بعد الفوز على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف وبرصيد 4 نقاط، بينما ارتفع رصيد بلجيكا وإيران إلى نقطتين.

تيبو كورتوا بلجيكا كأس العالم 2026 إيران
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