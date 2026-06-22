كأس العالم - تقرير: مباراة فرنسا والعراق قد تتأجل لساعات بسبب الأحوال الجوية

ذكرت إذاعة ويست فرانس أن مباراة فرنسا ضد العراق في كأس العالم قد تتأجل لعدة ساعات.

ومن المفترض أن تنطلق المباراة عند منتصف ليل الاثنين بتوقيت القاهرة.

وأوضح التقرير أن المباراة قد تتأجل للثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، وذلك بسبب عواصف رعدية قوية.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة جدًا على ملعب المباراة.

وتشير التوقعات إلى استمرار العواصف الرعدية من الساعة 9:00 مساء حتى 02:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الفريقان ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وخسر العراق من النرويج بنتيجة 1-4 في الجولة الافتتاحية.

بينما فازت فرنسا على السنغال بنتيجة 3-1.