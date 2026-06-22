كأس العالم - تقرير: مباراة فرنسا والعراق قد تتأجل لساعات بسبب الأحوال الجوية
الإثنين، 22 يونيو 2026 - 12:50
كتب : FilGoal
ذكرت إذاعة ويست فرانس أن مباراة فرنسا ضد العراق في كأس العالم قد تتأجل لعدة ساعات.
ومن المفترض أن تنطلق المباراة عند منتصف ليل الاثنين بتوقيت القاهرة.
وأوضح التقرير أن المباراة قد تتأجل للثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، وذلك بسبب عواصف رعدية قوية.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة جدًا على ملعب المباراة.
وتشير التوقعات إلى استمرار العواصف الرعدية من الساعة 9:00 مساء حتى 02:00 صباحا بتوقيت القاهرة.
ويلتقي الفريقان ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.
وخسر العراق من النرويج بنتيجة 1-4 في الجولة الافتتاحية.
بينما فازت فرنسا على السنغال بنتيجة 3-1.
نرشح لكم
كأس العالم - عمورة يغيب عن الجزائر في باقي مرحلة المجموعات كأس العالم - بيتكوفيتش: أثق تماما في لوكا زيدان كأس العالم - أيمن حسين: متحمس لتقديم أفضل مستوياتي أمام مدافعي فرنسا الأفضل بالعالم مواعيد مباريات الاثنين 22 يونيو وفجر الثلاثاء.. فرنسا ضد العراق وميسي ودربي عربي كأس العالم - مدرب نيوزيلندا: من المحبط أن نخسر أمام مصر.. وصلاح سجل على طريقته المعتادة كأس العالم - بعد الانتصار التاريخي.. مصر تتقدم في التصنيف العالمي 3 مراكز كأس العالم - التشيك حاليا.. سيناريوهات منافسي مصر في دور الـ 32 والمواعيد المحتملة كأس العالم - إبراهيم حسن: بعثة منتخب مصر تعود لـ سبوكين لهذا السبب