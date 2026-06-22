مانشستر سيتي يخوض وديتين في كوريا قبل انطلاق الموسم الجديد

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 11:12

كتب : FilGoal

هالاند - عمر مرموش - مانشستر سيتي - ليفربول

يخوض مانشستر سيتي مباراتين وديتين في كوريا الجنوبية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأعلن النادي الإنجليزي أنه سيتجه إلى كوريا ضمن الجولة التحضيرية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسيلعب سيتي ضد نجوم الدوري الكوري يوم 5 أغسطس المقبل.

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قبل أن يلاقي أتليتكو مدريد يوم 9 من الشهر نفسه.

ويحتضن ملعب كأس العالم المباراتين.

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يذكر أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أعلن رحيله بنهاية الموسم المنصرم.

ومن المقرر أن يعلن مانشستر سيتي تعيين إنزو ماريسكا خلفا له.

مانشستر سيتي
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