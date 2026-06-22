مواعيد مباريات الاثنين 22 يونيو وفجر الثلاثاء.. فرنسا ضد العراق وميسي ودربي عربي

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 10:55

كتب : FilGoal

الأردن - النمسا - هدف علي علوان

تنطلق مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 في باقي المجموعات يوم الاثنين.

وتقام البطولة في أمريكا وكندا والمكسيك، ونظرا لفارق التوقيت فهناك مباريات تلعب فجرا.

وتلعب مباراة الأرجنتين ضد النمسا اليوم الاثنين، بينما تقام مباراة الجزائر ضد الأردن فجر الثلاثاء.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مدرب نيوزيلندا: من المحبط أن نخسر أمام مصر.. وصلاح سجل على طريقته المعتادة كأس العالم - بعد الانتصار التاريخي.. مصر تتقدم في التصنيف العالمي 3 مراكز كأس العالم - التشيك حاليا.. سيناريوهات منافسي مصر في دور الـ 32 والمواعيد المحتملة كأس العالم - إبراهيم حسن: بعثة منتخب مصر تعود لـ سبوكين لهذا السبب

كأس العالم

الأرجنتين × النمسا .. تلعب المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورت ماكس 1 و3.

فرنسا × العراق.. تقام المباراة عند منتصف الليل على قناتي بي إن سبورت ماكس 2 و4.

النرويج × السنغال .. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء على قناتي بي إن سبورت ماكس 1 و3.

الجزائر × الأردن.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة صباحا يوم الثلاثاء على قناتي بي إن سبورت ماكس 2 و4.

ويمكنك الاطلاع على مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026 من خلال الضغط هـــــنـــــا

الأردن الجزائر العراق السنغال الأرجنتين فرنسا
نرشح لكم
كأس العالم - بيتكوفيتش: أثق تماما في لوكا زيدان كأس العالم - أيمن حسين: متحمس لتقديم أفضل مستوياتي أمام مدافعي فرنسا الأفضل بالعالم كأس العالم - مدرب نيوزيلندا: من المحبط أن نخسر أمام مصر.. وصلاح سجل على طريقته المعتادة كأس العالم - بعد الانتصار التاريخي.. مصر تتقدم في التصنيف العالمي 3 مراكز كأس العالم - التشيك حاليا.. سيناريوهات منافسي مصر في دور الـ 32 والمواعيد المحتملة كأس العالم - إبراهيم حسن: بعثة منتخب مصر تعود لـ سبوكين لهذا السبب كأس العالم - الأول والأصغر ومكرر.. أرقام من فوز منتخب مصر على نيوزيلندا كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32
أخر الأخبار
كأس العالم - بيتكوفيتش: أثق تماما في لوكا زيدان 26 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أيمن حسين: متحمس لتقديم أفضل مستوياتي أمام مدافعي فرنسا الأفضل بالعالم 47 دقيقة | في المونديال
مانشستر سيتي يخوض وديتين في كوريا قبل انطلاق الموسم الجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الاثنين 22 يونيو وفجر الثلاثاء.. فرنسا ضد العراق وميسي ودربي عربي ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدرب نيوزيلندا: من المحبط أن نخسر أمام مصر.. وصلاح سجل على طريقته المعتادة 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم - بعد الانتصار التاريخي.. مصر تتقدم في التصنيف العالمي 3 مراكز 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم - التشيك حاليا.. سيناريوهات منافسي مصر في دور الـ 32 والمواعيد المحتملة 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن: بعثة منتخب مصر تعود لـ سبوكين لهذا السبب 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة
/articles/531562/مواعيد-مباريات-الاثنين-22-يونيو-وفجر-الثلاثاء-فرنسا-ضد-العراق-وميسي-ودربي-عربي