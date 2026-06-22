مواعيد مباريات الاثنين 22 يونيو وفجر الثلاثاء.. فرنسا ضد العراق وميسي ودربي عربي

تنطلق مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 في باقي المجموعات يوم الاثنين.

وتقام البطولة في أمريكا وكندا والمكسيك، ونظرا لفارق التوقيت فهناك مباريات تلعب فجرا.

وتلعب مباراة الأرجنتين ضد النمسا اليوم الاثنين، بينما تقام مباراة الجزائر ضد الأردن فجر الثلاثاء.

كأس العالم

الأرجنتين × النمسا .. تلعب المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورت ماكس 1 و3.

فرنسا × العراق.. تقام المباراة عند منتصف الليل على قناتي بي إن سبورت ماكس 2 و4.

النرويج × السنغال .. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء على قناتي بي إن سبورت ماكس 1 و3.

الجزائر × الأردن.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة صباحا يوم الثلاثاء على قناتي بي إن سبورت ماكس 2 و4.

ويمكنك الاطلاع على مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026 من خلال الضغط هـــــنـــــا