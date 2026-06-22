كأس العالم - بعد الانتصار التاريخي.. مصر تتقدم في التصنيف العالمي 3 مراكز

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 08:57

كتب : محمد سمير

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - حسام حسن

تقدم منتخب مصر ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد الانتصار التاريخي أمام نيوزيلندا كأول فوز في تاريخ مصر بكأس العالم.

وتغلب منتخب مصر على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد التأخر في النتيجة بهدف دون مقابل في الشوط الأول.

وتقدم منتخب مصر ثلاثة مراكز ليصبح في المركز الـ 26 عالميا والرابع إفريقيا.

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وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب، أما منتخبا بلجيكا وإيران ففي المركزين الثاني والثالث بنقطتين.

ولا تزال حظوظ منتخب مصر في التأهل موجودة سواء كمتصدر أو في المركز الثاني أو المركز الثالث، ولمعرفة حالات التأهل كاملة من هنا.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.

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