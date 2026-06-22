كأس العالم - إبراهيم حسن: بعثة منتخب مصر تعود لـ سبوكين لهذا السبب

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 08:47

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن - منتخب مصر

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عودة البعثة إلى مدينة سبوكين بعد رفض الطلب بالسفر إلى سياتل مباشرة.

وحقق منتخب مصر الفوز على نيوزيلندا 3-1 في مباراة أقيمت بمدينة فانكوفر في كندا في ثاني جولات كأس العالم 2026.

وسبق أن كشف إبراهيم حسن سفر بعثة المنتخب مباشرة من كندا لسياتل لإراحة اللاعبين خوفا من الإجهاد. (طالع التفاصيل)

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وقال مدير منتخب مصر للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "الجهات الأمنية رفضت طلب إقامة المنتخب في مدينة سياتل وستعود البعثة إلى سبوكين".

وأضاف "رغبنا السفر مباشرة إلى سياتل للحفاظ على اللاعبين من الإجهاد بسبب التنقلات لكن تم رفض طلبنا".

وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمدينة سياتل وتعادل مع بلجيكا، ثم سافر إلى كندا لمواجهة نيوزيلندا.

وسيلاقي منتخب مصر خصمه إيران في الجولة الأخيرة في ملعب لومين بمدينة سياتل.

ويقيم منتخب مصر في مدينة سبوكين في ولاية واشنطن، والتي تبعد 45 دقيقة بالطائرة عن مدينة سياتل في الولاية نفسها.

موعد مباراة مصر المقبلة

يلعب منتخب مصر ضد إيران في ختام دور المجموعات.

وتقام المباراة في تمام السادسة من صباح يوم السبت 27 يونيو الجاري.

ويستضيف ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.

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