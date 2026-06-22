كأس العالم - إبراهيم حسن: بعثة منتخب مصر تعود لـ سبوكين لهذا السبب

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عودة البعثة إلى مدينة سبوكين بعد رفض الطلب بالسفر إلى سياتل مباشرة.

وحقق منتخب مصر الفوز على نيوزيلندا 3-1 في مباراة أقيمت بمدينة فانكوفر في كندا في ثاني جولات كأس العالم 2026.

وسبق أن كشف إبراهيم حسن سفر بعثة المنتخب مباشرة من كندا لسياتل لإراحة اللاعبين خوفا من الإجهاد. (طالع التفاصيل)

وقال مدير منتخب مصر للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "الجهات الأمنية رفضت طلب إقامة المنتخب في مدينة سياتل وستعود البعثة إلى سبوكين".

وأضاف "رغبنا السفر مباشرة إلى سياتل للحفاظ على اللاعبين من الإجهاد بسبب التنقلات لكن تم رفض طلبنا".

إبراهيم حسن: منتخب مصر يعود إلى سبوكين بعد رفض الأمن الإقامة في سياتل أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، أن الجهات الأمنية رفضت طلب إقامة المنتخب في مدينة سياتل كما كان مقررا بعد مباراة نيوزيلندا في كأس العالم، وبالتالي ستعود بعثة المنتخب إلى مدينة سبوكين. وأضاف إبراهيم حسن… pic.twitter.com/6K0QtsWjgi — EFA.eg (@EFA) June 22, 2026

وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمدينة سياتل وتعادل مع بلجيكا، ثم سافر إلى كندا لمواجهة نيوزيلندا.

وسيلاقي منتخب مصر خصمه إيران في الجولة الأخيرة في ملعب لومين بمدينة سياتل.

ويقيم منتخب مصر في مدينة سبوكين في ولاية واشنطن، والتي تبعد 45 دقيقة بالطائرة عن مدينة سياتل في الولاية نفسها.

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موعد مباراة مصر المقبلة

يلعب منتخب مصر ضد إيران في ختام دور المجموعات.

وتقام المباراة في تمام السادسة من صباح يوم السبت 27 يونيو الجاري.

ويستضيف ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.