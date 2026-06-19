كأس العالم - إبراهيم حسن يكشف خطة سفر المنتخب عقب لقاء نيوزيلندا

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 05:07

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم حسن

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر خطة سفر بعثة الفريق عقب مباراة نيوزيلندا في كأس العالم من كندا إلى أمريكا.

ويستعد منتخب مصر للقاء كندا في الرابعة فجرا ليوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري.

ويخوض منتخب مصر المباراة في فانكوفر بكندا بعدما بدأ مشواره في سياتل بأمريكا خلال التعادل مع بلجيكا بهدف لكل فريق,

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وقال إبراهيم حسن في تصريحات لاتحاد الكرة: "بعثة منتخب مصر ستغادر من فانكوفر في كندا إلى سياتل في أمريكا مساء يوم 22 يونيو عقب مباراة نيوزيلندا استعدادا لمباراة إيران في الجولة الثالثة".

وأضاف "قررنا السفر مباشرة من فانكوفر إلى سياتل، بدلا من العودة إلى سبوكين (مقر البعثة الرئيسي) ثم السفر إلى سياتل يوم 24 يونيو".

وأتم "وذلك من أجل الحفاظ على اللاعبين من كثرة التنقلات والإجهاد قبل مباراة إيران".

وتتجه بعثة منتخب مصر إلى كندا لخوض اللقاء الثاني في المجموعة السابعة.

وتطير بعثة منتخب مصر إلى كندا من مطار سبوكين على متن طائرة خاصة يوفرها الاتحاد الدولي للمنتخبات المشاركة في البطولة في رحلة طيران تستغرق ساعة.

ويقيم منتخب مصر في مدينة سبوكين في ولاية واشنطن، والتي تبعد 45 دقيقة بالطائرة عن مدينة سياتل في الولاية نفسها.

وتعادل منتخب مصر في الجولة الأولى أمام بلجيكا بهدف لكل فريق، فيما تعادل منتخبا نيوزيلندا وإيران 2-2.

وتقام المباراة الأخيرة بين مصر وإيران على ملعب لومين فيلد في سياتل، وتبدأ في الساعة السادسة صباح يوم السبت 27 يونيو.

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