كأس العالم - موعد مباراة مصر ضد إيران في ختام دور المجموعات والقنوات الناقلة

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 07:07

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - حسام حسن

يستعد منتخب مصر لختام دور المجموعات بمواجهة إيران بعد تحقيق الانتصار التاريخي الأول.

وتغلب منتخب مصر على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد التأخر في النتيجة بهدف دون مقابل في الشوط الأول.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

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وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب.

موعد مباراة مصر المقبلة

يلعب منتخب مصر ضد إيران في ختام دور المجموعات.

وتقام المباراة في تمام السادسة من صباح يوم السبت 27 يونيو الجاري.

ويستضيف ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.

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