كأس العالم - ربيعة: مباراة إيران التي لا تقل أهمية عن مواجهة نيوزيلندا

أوضح رامي ربيعة مدافع منتخب مصر أن المباراة المقبلة ضد إيران لا تقل أهمية عن لقاء نيوزيلندا في كأس العالم.

وحقق منتخب مصر أول فوز في تاريخه بالانتصار على نيوزيلندا وتصدر ترتيب المجموعة السابعة بعد مرور جولتين.

وقال رامي ربيعة عبر بي إن سبورتس: "مكسب مهم يجعلنا في الصدارة، نفكر في كل مباراة تلو الأخرى".

وأضاف "حققنا الفوز وسنفرح لأنه من حقنا، وسنر كز على المباراة المقبلة التي لا تقل أهمية عن مباراة اليوم".

وأتم "بدعم الجماهير شعرنا كأننا في مصر، وأبارك للجماهير المصرية وللاعبين الذي أثبتوا أننا نستحق الفوز".

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وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.