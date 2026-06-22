كأس العالم - صلاح: لا أجد الكلمات المناسبة لوصف الإنجاز الأكبر في تاريخ الكرة المصرية

وصف محمد صلاح قائد منتخب مصر الفوز التاريخي على نيوزيلندا كأول انتصار لمصر في تاريخ المشاركات بالبطولة، بالأكبر في تاريخ الكرة المصرية.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وتغلب منتخب مصر على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد التأخر في النتيجة بهدف دون مقابل في الشوط الأول.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وقال محمد صلاح عبر قناة فيفا: "شيء لا يصدق، لا أجد كلمة ممكن أن تصف هذا الإنجاز الذي حققه اللاعبون والجهاز الفني".

وشدد صلاح "هذا الإنجاز هو الأعلى في تاريخ الكرة المصرية بالفوز الأول في كأس العالم".

وتابع "رأينا الآلاف من الجماهير المصرية في المدرجات، ولا أجد الكلمات المناسبة لشكر هذا الجمهور على دعمهم لنا".

واختتم صلاح تصريحاته "حصلنا على 4 نقاط ونتواجد في الصدارة الآن، لكن المباراة المقبلة مهمة جدا وسنفرح اليوم ثم نركز على المواجهة المقبلة".

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.