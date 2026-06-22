كأس العالم - حسام حسن: شعوري نفس شعور الشعب المصري.. وكنا نلعب على استاد القاهرة

أعرب حسام حسن مدرب منتخب مصر عن سعادته الغامرة بعد تحقيق الانتصار التاريخي الأول لمصر في كأس العالم.

وتغلب منتخب مصر على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد التأخر في النتيجة بهدف دون مقابل في الشوط الأول.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وقال حسام حسن عبر قناة بي إن سبورتس: "إحساسي هو نفس إحساس الشعب المصري، أنا منهم وأحبهم وأعلم أنهم سهرانين لمشاهدتنا".

وكشف حسام حسن "كنا نلعب في استاد القاهرة اليوم شعرت كأنني في مصر بسبب تواجد الجماهير المصرية بكثافة لمؤازرتنا".

وتابع "صاحب الفضل في الانتصار التاريخي ربنا ثم أخذنا بالأسباب، وأشكر الجهاز الوطني المصري على هذا الإنجاز".

واختتم حسام حسن تصريحاته "إبراهيم حسن صنع حالة من الالتزام والاحترام".

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.