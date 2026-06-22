كأس العالم - من صناعة هاني.. رأسية صاروخية من زيكو تتعادل لـ مصر ضد نيوزيلندا

أدرك مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" التعادل لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية لحساب المجموعة 7 من كأس العالم.

ويلتقي المنتخبان على ملعب بي سي بالاس في مدينة فانكوفر الكندية.

وجاء الهدف في الدقيقة 58 برأسية قوية بعد عرضية متقنة من محمد هاني.

وتقدم منتخب نيوزيلندا في الدقيقة 15 بهدف فين سورمان.

وأصبح زيكو خامس لاعب يسجل بقميص منتخب مصر في كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي (2) ومحمد صلاح (2) وإمام عاشور ومجدي عبد الغني.

وسجل زيكو ثالث أهدافه بقميص منتخب مصر في 4 مباريات دولية.

وبدأ زيكو مشواره بلقاء روسيا وسجل هدفا ثم البرازيل وسجل هدفا، ولم يسجل ضد بلجيكا، وأضاف هدفه الأول في بطولة رسمية بهز شباك نيوزيلندا.