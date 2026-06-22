كأس العالم - منتخب مصر يخسر أول 45 دقيقة لأول مرة في تاريخه

أنهى منتخب مصر الشوط الأول أمام نيوزيلندا متأخرا في النتيجة لأول مرة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

وحسم هدف فين سورمان الشوط الأول لصالح نيوزيلندا والذي جاء في الدقيقة 15. (طالع التفاصيل)

ورغم أن منتخب مصر لم يحقق أي فوز في كأس العالم حتى الآن في 8 مباريات سابقة إلا أنه لم يخرج متأخرا في النتيجة في الشوط الأول مطلقا.

واستقبل منتخب مصر 14 هدفا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

ومنذ 1966 استقبل منتخب مصر 10 أهداف في 1990 و2010 و2018 جميعها من داخل منطقة الجزاء بنسبة 100%.

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الهدف الأول لنيوزيلندا برأسية سورمان pic.twitter.com/BWMqK2iSjZ — FilGoal (@FilGoal) June 22, 2026

نتائج منتخب مصر في الشوط الأول (النتيجة النهائية)

1934: مصر 2-2 المجر (2-4)

1990: مصر 0-0 هولندا (1-1)

1990: مصر 0-0 نيوزيلندا (0-0)

1990: مصر 0-0 إنجلترا (0-1)

2018: مصر 0-0 أوروجواي (0-1)

2018: مصر 0-0 روسيا (1-3)

2018: مصر 1-1 السعودية (1-2)

2026: مصر 1-0 بلجيكا (1-1)

2026: مصر 0-1 نيوزيلندا (؟؟؟)