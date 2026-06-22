كأس العالم - 1 من 9.. منتخب مصر يستقبل هدفا أمام نيوزيلندا

تأخر منتخب مصر بهدف أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لـ كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب بي سي بالاس في مدينة فانكوفر الكندية.

وجاء الهدف الأول عن طريق فين سورمان من رأسية بعد ركنية نفذها تيم باين في الدقيقة 15.

video:1

الهدف الأول لنيوزيلندا برأسية سورمان pic.twitter.com/BWMqK2iSjZ — FilGoal (@FilGoal) June 22, 2026

واستقبل منتخب مصر الهدف رقم 14 في تاريخه بكأس العالم خلال 4 مشاركات بواقع 4 أهداف في 1934 و2 في 1990 و6 في 2018 و2 في 2026 حتى الآن.

وبعد استقبال الهدف لم يستطع منتخب مصر الحفاظ على نظافة شباكه في كأس العالم سوى مرة وحيدة من 9 مباريات جاءت ضد أيرلندا في 1990.

وأصبح سورمان سادس لاعب يسجل لنيوزيلندا في كأس العالم تاريخيا في نسخ 1982 و2010 و2026.

ولأول مرة يسجل منتخب نيوزيلندا 3 أهداف في نسخة واحدة بكأس العالم بعدما اكتفى بهدفين في 1982 و2 في 2010.

وأصبح سورمان ثاني أًصغر لاعب يسجل هدفا لنيوزيلندا في كأس العالم بعمر 22 عاما و8 أشهر، بعد وينستون ريد في 2010 بعمر 21 عاما و11 شهرا ضد سلوفاكيا.

وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بالتعادل 1-1 مع بلجيكا، فيما تعادل نيوزيلندا مع إيران بهدفين لكل فريق.