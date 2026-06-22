كأس العالم - حسام حسن: مواجهة نيوزيلندا مهمة للتأهل.. وهدفي إسعاد الشعب المصري

أعرب حسام حسن مدرب منتخب مصر على تركيزه على مواجهة نيوزيلندا ونسيان مواجهة بلجيكا.

ويلعب منتخب مصر أمام نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام بلجيكا في الجولة الافتتاحية بهدف لكل فريق، بينما نيوزيلندا تعادلت أمام إيران بهدفين لكل فريق.

وقال حسام حسن عبر قناة بي إن سبورتس قبل المباراة: "بالتأكيد مباراة مهمة وكل مباراة تساهم نحو طريقنا للتأهل إلى الدور التالي".

وشدد "نسيت المباراة الأولى وكل تركيزنا على مواجهة نيوزيلندا لتحقيق أهدافنا وهدفي الشخصي بإسعاد الشعب المصري".

وبسؤاله هل تعادل بلجيكا ضد إيران يعقد الحسابات اختتم تصريحاته "أترك الحسابات على الله وسنقدم ما لدينا".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 من أصحاب المركز الثالث.