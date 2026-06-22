مباشر كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. جووووووووول تريزيجيه

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 03:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - هدف محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ق 84: نزول زيزو وحسام عبد المجيد بدلا من صلاح وإمام عاشور

ق 82: جووووووووووووول الثالث تريزيجيه

ق 76: نزول تريزيجيه وحمزة عبد الكريم وخروج مرموش وزيكو

ق 67: جوووووووووووووووووول الثاني صلاح

ق 58: جووووووووووووول زيكو والتعادل

ق 55: زيكو يهدر التعادل

ق 52: شوبير يمنع الثاني ببراعة

ق 46: التعادل يضيع من صلاح

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: التعادل يضيع من إمام عاشور

ق 41: نزول ربيعة بدلا من حمدي فتحي

ق 40: سقوط حمدي فتحي

ق 36: صلاح يسدد جوار القائم

ق 26: تسديدة من مرموش والحارس يبعدها

ق 20: شوبير يتألق

ق 17: إنذار لمهند لاشين

ق 15: هدف أول من سورمان

ق 14: شوبير يواصل التألق

ق 13: فرصة خطيرة من صلاح

ق 7: تسديدة خطيرة على مرمى شوبير

ق 1: عرضية خطيرة يبعدها شوبير

انطلاق المباراة

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