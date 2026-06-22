مباشر كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. جووووووووول تريزيجيه
الإثنين، 22 يونيو 2026 - 03:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم.
ق 84: نزول زيزو وحسام عبد المجيد بدلا من صلاح وإمام عاشور
ق 82: جووووووووووووول الثالث تريزيجيه
ق 76: نزول تريزيجيه وحمزة عبد الكريم وخروج مرموش وزيكو
ق 67: جوووووووووووووووووول الثاني صلاح
ق 58: جووووووووووووول زيكو والتعادل
ق 55: زيكو يهدر التعادل
ق 52: شوبير يمنع الثاني ببراعة
ق 46: التعادل يضيع من صلاح
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: التعادل يضيع من إمام عاشور
ق 41: نزول ربيعة بدلا من حمدي فتحي
ق 40: سقوط حمدي فتحي
ق 36: صلاح يسدد جوار القائم
ق 26: تسديدة من مرموش والحارس يبعدها
ق 20: شوبير يتألق
ق 17: إنذار لمهند لاشين
ق 15: هدف أول من سورمان
ق 14: شوبير يواصل التألق
ق 13: فرصة خطيرة من صلاح
ق 7: تسديدة خطيرة على مرمى شوبير
ق 1: عرضية خطيرة يبعدها شوبير
انطلاق المباراة