مباشر كأس العالم – مصر (0)-(1) نيوزيلندا.. تسديدة من مرموش
الإثنين، 22 يونيو 2026 - 03:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم.
ق 26: تسديدة من مرموش والحارس يبعدها
ق 20: شوبير يتألق
ق 17: إنذار لمهند لاشين
ق 15: هدف أول من سورمان
ق 14: شوبير يواصل التألق
ق 13: فرصة خطيرة من صلاح
ق 7: تسديدة خطيرة على مرمى شوبير
ق 1: عرضية خطيرة يبعدها شوبير
انطلاق المباراة
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