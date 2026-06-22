مباشر كأس العالم – مصر (0)-(1) نيوزيلندا.. صلاح يسدد جوار القائم

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 03:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ق 36: صلاح يسدد جوار القائم

ق 26: تسديدة من مرموش والحارس يبعدها

ق 20: شوبير يتألق

ق 17: إنذار لمهند لاشين

ق 15: هدف أول من سورمان

ق 14: شوبير يواصل التألق

ق 13: فرصة خطيرة من صلاح

ق 7: تسديدة خطيرة على مرمى شوبير

ق 1: عرضية خطيرة يبعدها شوبير

انطلاق المباراة

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