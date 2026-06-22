مباشر كأس العالم – مصر ضد نيوزيلندا

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 03:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع منتخب مصر ضد بلجيكا تصوير: محمد جمال تاج الدين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم.

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انطلاق المباراة

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