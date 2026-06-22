ليست بالصدفة

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 03:12

كتب : عمرو عبد المنعم

كاب فيردي ضد أوروجواي

تعادل منتخب كاب فيردي مع أوروجواي بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 المقام في أمريكا.

وحقق منتخب كاب فيردي النقطة الثانية له في كأس العالم، بعدما تعادل في المباراة الأولى له ضد إسبانيا سلبيا.

كما سجل كاب فيردي أول أهدافه الرسمية في تاريخ كأس العالم، وذلك في شباك أوروجواي.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة بـ4 نقاط، ويأتي بعده كاب فيردي بنقطتين ثم أوروجواي في المركز الثالث بنقطتين أيضا، وأخيرا السعودية في المركز الرابع بنقطة.

سجل ثنائية كاب فيردي كل من كيفين لينيني وهيليو فاليرا، وسجل لـ أوروجواي ماكسي أراوخو وأوجستين كانوبيو.

ليست بالصدفة

بعد تعادل كاب فيردي ضد إسبانيا بطل أوروبا في أول مباراة بتاريخه بكأس العالم، تحدث البعض أنها مجرد صدفة وأن هذا التعادل لن يتكرر لهذا المنتخب الذي يشارك لأول مرة في المونديال.

لكن بأداء قوي ومستوى مميز نجح منتخب كاب فيردي في تحقيق التعادل الثاني له في المونديال، وأصبح على بعد خطوة من التأهل لدور الـ32 إذا نجح في الفوز على السعودية في آخر مبارياته في دور المجموعات.

وصف المباراة

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تقدم منتخب كاب فيردي في الدقيقة 21 بهدف تاريخي وهو الأول له في كأس العالم وجاء عن طريق كيفين لينيني.

وسجل لينيني الهدف من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بتسديدة صاروخية.

لكن منتخب أوروجواي نجح في إحراز التعادل في الدقيقة 44 عن طريق ماكسي أراوخو.

وجاء هدف أراوخو بمتابعة للكرة بعد خطأ من الدفاع في التشتيت لتصطدم في القائم وترتد له ويضعها في الشباك بضربة رأسية.

وأنهى منتخب أوروجواي الشوط الأول متقدما بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 45+5 عن طريق أوجستين كانوبيو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

البديل الذهبي

ونجح منتخب كاب فيردي في تسجيل هدف التعادل عن طريق البديل هيليو فاليرا في الدقيقة 61.

ودخل فاليرا الملعب في الدقيقة 59 وسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط من دخوله مستغلا خروج الحارس موسليرا الخاطئ ليخطف منه الكرة ويضعها في الشباك الخالية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة بمحاولات من المنتخبين لتسجيل هدف الفوز، لكن النتيجة لم تتغير وانتهى اللقاء بالتعادل.

أوروجواي كاب فيردي كأس العالم
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