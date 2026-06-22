كأس العالم - حارس إيران: لو كنا أكثر تركيزا لفزنا على بلجيكا.. والمسؤولية تزداد قبل لقاء مصر

شدد علي رضا بيرانوند حارس مرمى إيران أن المسؤولية أصبحت أكبر بعد التعادل مع بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم 2026.

وفرض منتخب إيران التعادل على بلجيكا في مباراة أقيمت على ملعب سوفي سيتديوم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وقال حارس مرمى إيران عبر وكالة الأنباء الإيرانية: "أولا وقبل كل شيء، أهنئ شعب بلادي، واللاعبين، والجهاز الفني على هذه النتيجة الصعبة".

وأضاف "أتقدم بجزيل الشكر لجميع الإيرانيين الذين حضروا إلى الملعب اليوم وساندونا من البداية إلى النهاية، وأقبّل أيديهم جميعا".

وأردف "في الكثير من اللحظات منحنا الهتاف باسم إيران طاقة هائلة وكان الدعم قيّما لنا".

وتطرق للحديث عن المباراة "كانت صعبة للغاية. بلجيكا من أقوى منتخبات العالم، قبل تعرض لاعبهم للطرد ضغطوا علينا بقوة خاصة في الشوط الأول، بعدها تراجعوا للخلف وحاولوا اللعب على المرتدات".

وتابع "لو كنا أكثر تركيزا لكنا فزنا بالمباراة".

وردا على أدائه وفوزه بجائزة رجل المباراة: "أدائي ثمرة جهد الفريق بأكمله بدءا من مهدي طارمي الذي ضغط من الأمام، وحتى البدلاء الذين شجعوني باستمرار، وأيضا مدربي الحراس".

وأتم "لم ينته الأمر، وبعد الأداء الذي قدمناه اليوم، فالمسؤولية تزداد في المباراة الأخيرة ضد مصر، وآمل أن نتمكن بمزيد من التركيز تحقيق النتيجة المرجوة والتأهل للدور المقبل".

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وفاز علي رضا بيرانوند بجائزة رجل المباراة عقب أداءه الرائع الذي توجه بـ 7 تصديات مذهلة ضد بلحيكا.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق الفريقين نتيجة التعادل.

وكان منتخب إيران قد تعادل في الجولة الأولى 2-2 مع نيوزيلندا، بينما تعادل منتخب بلجيكا مع مصر 1-1.

ولم يحقق أي فريق الفوز في هذه المجموعة حتى الآن.

ومن المقرر أن تستكمل الجولة الثانية بمباراة مصر ضد نيوزيلندا فجر الاثنين.

وبهذه النتيجة وصل منتخبا بلجيكا وإيران للنقطة الثانية، بينما هناك فرصة لمصر ونيوزيلندا لخطف الصدارة حال فوز أحدهما، بينما التعادل سيجعل الجميع يتساوى مجددا في عدد النقاط.