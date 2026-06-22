كأس العالم - مدرب إيران: بلجيكا محظوظين لأنهم لم يخسروا.. ونبدأ الآن الاستعداد لـ مصر

وصف أمير قلنوي مدرب منتخب إيران نظيره البلجيكي بالمحظوظ بعد التعادل السلبي في الجولة الثانية من المجموعة 7 لـ كأس العالم 2026.

وفرض منتخب إيران التعادل على بلجيكا في مباراة أقيمت على ملعب سوفي سيتديوم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وقال أمير قلنوي مدرب إيران في تصريحات صحفية: "لعبنا مباراة جيدة وكان بإمكاننا الفوز. بلجيكا فريق قوي جدا، لكنهم محظوظين لأنهم لم يخسروا بعد الطرد".

وأضاف "لم أكن راضيا عن التغييرات. على أي حال، هذه هي كرة القدم. كما في المباراة السابقة، التبديلات تُجدي نفعا،بل لكن اللاعبين الذين دخلوا الملعب في هذه المباراة لم يكونوا على قدر توقعاتنا".

وأتم "على أي حال، انتهت هذه المباراة، وسنبدأ من الآن الاستعداد لمباراة مصر".

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وللمباراة الثانية على التوالي يحقق الفريقين نتيجة التعادل.

وكان منتخب إيران قد تعادل في الجولة الأولى 2-2 مع نيوزيلندا، بينما تعادل منتخب بلجيكا مع مصر 1-1.

ولم يحقق أي فريق الفوز في هذه المجموعة حتى الآن.

ومن المقرر أن تستكمل الجولة الثانية بمباراة مصر ضد نيوزيلندا فجر الاثنين.

وبهذه النتيجة وصل منتخبا بلجيكا وإيران للنقطة الثانية، بينما هناك فرصة لمصر ونيوزيلندا لخطف الصدارة حال فوز أحدهما، بينما التعادل سيجعل الجميع يتساوى مجددا في عدد النقاط.