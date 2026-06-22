تكتيكات كأس العالم 2026.. لغة كرة القدم الجديدة

جمال كأس العالم لا يكمن فقط في الحجم، بل في التناقض.

في ذلك المزيج الغريب بين مدارس كروية مختلفة، لاعبين من عوالم متباعدة، وأفكار لا يمكن أن تعيش بجانب بعضها في الظروف الطبيعية للدوري.

لكن هنا، في بطولة واحدة، وفي وقت محدود، يُجبر كل شيء على التعايش. وأحيانًا… على الاصطدام.

وهذا ما يصنع لحظات تكتيكية لا تتكرر، لأن بعض المشاكل التي تظهر في كأس العالم لا يمكن حلها مسبقًا، بل تُحل داخل المباراة نفسها، في لحظتها، وبالحد الأدنى من الوقت.

ومع انتشار تأثير البريميرليج ودوري أبطال أوروبا، أصبحنا نرى شيئًا آخر أيضًا؛ أن المنتخبات لم تعد تبدأ من الصفر. بل تستعير أفكارًا جاهزة من كرة الأندية، ثم تحاول ضغطها داخل بطولة قصيرة لا تسمح بالتجريب.

بعد مباريات الجولة الأولى من الدور الأول، بدأت بعض الأنماط تظهر بوضوح.

وهذه أبرز خمسة منها.

عودة 4-4-2: النظام الذي لم يمت… بل تغيّر فقط

كرة القدم الحديثة تُفكك كل شيء بسرعة. لكن الغريب أن أحد أبسط الأنظمة عاد للظهور بقوة: 4-4-2 ليس كنسخة قديمة، بل كإعادة إنتاج حديثة لفكرة قديمة.

كرة القدم في أوائل الألفينات، خصوصًا في البريميرليج، كانت تعتمد على هذا الشكل:

مساحات أكبر بين اللاعبين - ضغط أقل تنظيمًا - خطوط دفاع أقل انضباطًا - حرية أكبر للمهاجمين

اليوم، نرى شيئًا يشبه ذلك… لكن لأسباب مختلفة:

كثير من المنتخبات تعتمد 4-4-2 بدون كرة لكن المسافة بين اللاعبين في الخط الأول تصبح ضيقة جدا لغلق أي مسار عمودي في العمق، لكن الفكرة ليست الشكل فقط. بل الطريقة.

ضغط انتقائي وليس مستمر - كتلة متوسط كخيار أساسي - تجنب الضغط العالي المستمر بسبب الحرارة والإرهاق.

والنتيجة؛ فرق كثيرة تختار أن “تنتظر” المباراة بدل أن “تفرضها”.

تكمن المشكلة حين تمنح خصمك الكرة لفترات طويلة أمام منطقتك… أنت تمنحه نوع المباراة التي يحبها.

ولهذا أصبحنا نرى ضغط عالي في لحظات قصيرة فقط، ثم العودة إلى كتلة وسطية منظمة، ثم انتظار لحظة خطأ واحدة.

وهذا ما جعل 4-4-2 تعود كـ “لغة دفاعية مرنة” أكثر منه نظامًا هجوميًا. لكن هذا الشكل أيضًا يترك شيئًا مهمًا؛ المساحات بين الخطوط. وهنا يبدأ الاتجاه الثاني.

اللعب القطري: كسر الخطوط بدل المرور حولها

حين تواجه فريقًا منظمًا في خطين من 4 لاعبين، يصبح اللعب المباشر للأمام أو العرضي أقل فاعلية. لذلك ظهر نمط واضح؛ التمرير القطري "Diagonal Play"

الفكرة بسيطة لكنها قاتلة: بدلاً من المرور عبر الخطوط، تمر من زاوية تكسرها.

هذه التمريرات تسمح بالانتقال من مناطق واسعة إلى مناطق خطيرة خلف خط الوسط مباشرة

أحد الأمثلة كان هدف المغرب ضد البرازيل:

مزراوي لعب تمريرة قطرية من الطرف إلى الداخل، وصلت للاعب بين الخطوط، وتم كسر تمركز البرازيل بالكامل.

السبب التكتيكي مهم؛ البرازيل كانت تلعب أحيانًا بشكل قريب من 4-2-4: كاسيميرو + برونو جيمارايش في الوسط - ضغط يميل للكرة - ضعف في التغطية الأفقية، وهذا خلق فراغًا على الجانب البعيد.

وبالتالي التمرير القطري لم يكن مجرد خيار، بل كان طريقة لاستهداف فراغ بنيوي.

نفس الفكرة ظهرت في مباراة الإكوادور ضد ساحل العاج، تحرك لاعب من الوسط إلى الطرف (In-to-Out runs) - سحب مدافعين خارج أماكنهم، ثم خلق مساحات للعرضيات والـ Cutbacks أو التمريرات البينية إلى الخلف

وهنا نصل لفكرة أعمق، التمرير لم يعد وسيلة نقل الكرة، بل وسيلة نقل الخصم نفسه.

المهاجم الوهمي: حين يصبح المهاجم لاعب وسط إضافي

في أعلى مستوى من كرة القدم، لم يعد المهاجم رقم 9 مجرد “منهي هجمات” لكن جزءًا من البناء.

نرى ذلك في الأندية مع هاري كين في بايرن ميونيخ، وعثمان ديمبيلي مع باريس سان جيرمان.

الفكرة الأساسية هي الخروج من منطقة الجزاء، عندما يترك المهاجم موقعه الطبيعي ويهبط أو يتحرك عرضيًا؛ يربك رقابة قلب الدفاع.

هذا من شأنه خلق قرارًا صعبًا: متابعته أم تركه؟ وإذا تمت متابعته، يفتح العمق، وإذا تُرك… يصبح لاعب زيادة في الوسط.

وهنا تظهر معضلة دفاعية كلاسيكية؛ إذا تبعت المهاجم، تترك مساحات خلفك، وإذا لم تتبعه، تعطيه حرية بناء اللعب.

رأينا ذلك مع إسماعيل صيباري مع المنتخب المغربي، كاي هافرتز مع المنتخب الألماني، وبالطبع هاري كين مع المنتخب الإنجليزي، وبنسبة أقل راؤول خيمينيز مع المنتخب المكسيكي.

والفكرة واحدة؛ المهاجم لم يعد هدفًا… بل وسيلة لسحب الدفاع خارج مكانه الطبيعي.

وسط أكثر مرونة… لاستدراج الضغط ثم ضربه

من أكثر التطورات وضوحًا في هذه البطولة هي فكرة تحول الوسط من شكل ثابت إلى شكل متحرك بالكامل.

نموذج المنتخب الأمريكي ضد منتخب باراغواي يوضح ذلك؛ بناء بثلاثة مدافعين - أظهرة واسعة جدًا - مهاجم ثابت نسبيًا.

لكن في الوسط؛ لاعبين يتحركون بحرية - تقارب كبير بينهم - تبادل أدوار مستمر

الفكرة: هي بدل الحفاظ على شكل هندسي ثابت، يتم “استدراج” الخصم؛ اقتراب لاعبي الوسط من بعضهم - جذب ضغط الخصم - ثم تمريرة مباشرة خلفه.

هذا ما يسمى عمليًا المغنطة الوسطية؛ أي جعل الوسط “مغناطيسًا” يجذب اللاعبين… ثم كسر هذا الضغط بسرعة.

كوريا الجنوبية طبقت نفس الفكرة: نزول لاعبين كثيرين حول الكرة - جذب الضغط - ثم إرسال تمريرات مباشرة خلف الخط الأخير.

الفكرة ليست الاستحواذ، بل استخدام الاستحواذ كطُعم.

التفاعل الثلاثي على الطرف

بفكرة شبيه لما فعله شيفيلد يونايتد مع كريس وايلدر، تميل بعض الفرق إلى الاستفادة من اللعب بثلاث قلوب دفاع في الخلف، سواء باستخدام 3-4-3 أو 3-5-2 والذي لا يهم حقًا في اللعب بقدر ما تهم الأدوار.

الفكرة هي تحرير قلب الدفاع الطرفي سواء الأيمن (RCB) أو الأيسر (LCB) وجعله ظهير مع تحول الظهير (وينج باك) إلى جناح خطي.

الهدف الأساسي هو الديناميكية الشديدة وخلق تفوق عددي للحصول على التجاوزات في الطرف، لكن الأمر معقد بعض الشيء، نظرًا لأنه يتطلب تفاهم واضح بين قلب الدفاع الطرفي والظهير ولاعب الوسط المساند.

يبدأ الأمر بتمريرة محفزة من قلب الدفاع الطرفي إلى الظهير (وينج باك في الأصل)، هذا من شأنه دفع المنافس للذهاب نحو الطرف بعدد مساوي على الأقل، المحفز هنا هي تلك الاستلامة الأولى سواء بالقدم القوية أم الضعيفة ثم لمس الكرة مرة أخرى لكسب جزء من الثانية لاستدراج أكبر للخصم ومن ثم الاقتراب منه أكثر ثم تمرير الكرة للداخل نحو لاعب الوسط.

أثناء ذلك يركض قلب الدفاع الطرفي على الخط، وفي نفس الوقت يركض الظهير إلى الداخل (الوسط) بعد تمرير الكرة، وهنا يصبح لدى لاعب الوسط عدة خيارات للتمرير.

إما التمرير لقلب الدفاعي الطرفي على الخط، أو التمرير في الوسط للظهير وكسر الخط بأكمله أو الحل الآمن وهو العودة لقلب الدفاع الوسط الذي يميل قليلاً للطرف حينها.

منتخبات مثل اليابان، المكسيك، الولايات المتحدة، والكونغو بنسبة أقل نفذت الفكرة

الكرات الثابتة: حين أصبح “الاحتكاك” أقل… لكن الخطورة أكبر

في المواسم الماضية والموسم المنقضي، كانت الكرات الثابتة مرتبطة بالخشونة، التدافع، والاحتكاك داخل منطقة الـ6 ياردات.

لكن في النسخة الحديثة: التحكيم أكثر صرامة - التلامس داخل المنطقة أقل، وبالتالي تغيّر شكل التنفيذ.

أهداف كثيرة جاءت من: رميات تماس طويلة - ركنيات محسوبة - كرات ثانية

نرى: هدف من رمية طويلة (هدف منتخب التشيك في مرمى كوريا الجنوبية) - أهداف من ركلات ركنية (المنتخب الإنجليزي أمام منتخب كرواتيا، النرويج أمام منتخب العراق) - أهداف من كرات متابعة بعد الكرات الثابتة (منتخب هولندا في مرمى اليابان، ومنتخب تونس أمام منتخب السويد)

لكن التطور الحقيقي ليس في التنفيذ فقط، بل في التنظيم:

بعض الفرق تستخدم تمركز zonal للدفاع أو دفاع المنطقة - أخرى تستخدم لاعبين في العمق للارتقاء - وأخرى تمنع التحام مباشر عند القائم الأول.

وهنا تظهر فكرة دقيقة؛ الهدف لم يعد يُسجل من العرضية الأولى، بل من الفوضى التي تليها.

في النهاية، يبدو أن كأس العالم لم يعد بطولة تُلعب فقط على أرض الملعب، بل على طبقات أعمق بكثير من ذلك.

طبقة من الأفكار، وطبقة من القرارات، وطبقة ثالثة لا تُرى بسهولة: كيف يتغير فهمنا نحن للعبة مع كل نسخة جديدة.

في هذا المونديال، لم تعد الفرق تُقاس فقط بقدرتها على الاستحواذ أو عدد التسديدات أو حتى جودة النجوم.

بل بقدرتها على شيء أكثر هشاشة وأكثر أهمية في الوقت نفسه؛ أن تتخذ القرار الصحيح في اللحظة التي لا تمنحك وقتًا للتفكير.