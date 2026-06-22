كأس العالم – رودي جارسيا: الفوز أصبح إلزاميا على نيوزيلندا بعد التعادل مع إيران

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 01:11

كتب : FilGoal

رودي جارسيا - بلجيكا

أوضح رودي جارسيا مدرب بلجيكا أن الفوز أصبح إلزاميا على نيوزيلندا بعد التعادل مع إيران.

تعادل منتخب إيران مع بلجيكا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال رودي جارسيا لـ بي إن سبورتس: "اللعب بـ 10 لاعبين لمدة 35 دقيقة في مباراة في كأس العالم حيث قوة المنافسة صعب للغاية".

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وأضاف "لم نكن حاسمين في إنهاء الفرص داخل منطقة الجزاء".

وأكمل "صنعنا الكثير من الفرص بمختلف الطرق ولم نستغلها، صحيح أن إسبانيا تعادلت في أول مباراة، لكن يجب أن نكون جاهزين للقاء نيوزيلندا".

وأتم "الفوز أصبح إلزاميا ضد نيوزيلندا لأننا نملك نقطتين فقط الآن".

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق الفريقين نتيجة التعادل.

وكان منتخب إيران قد تعادل في الجولة الأولى 2-2 مع نيوزيلندا، بينما تعادل منتخب بلجيكا مع مصر 1-1.

ولم يحقق أي فريق الفوز في هذه المجموعة حتى الآن.

ومن المقرر أن تستكمل الجولة الثانية بمباراة مصر ضد نيوزيلندا فجر الاثنين.

وبهذه النتيجة وصل منتخبا بلجيكا وإيران للنقطة الثانية، بينما هناك فرصة لمصر ونيوزيلندا لخطف الصدارة حال فوز أحدهما، بينما التعادل سيجعل الجميع يتساوى مجددا في عدد النقاط.

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