كأس العالم – هرب من المنزل ليحقق حلمه.. علي رضا رجل مباراة إيران ضد بلجيكا

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 00:59

كتب : محمد رؤوف

علي رضا - إيران

حصل علي رضا حارس مرمى منتخب إيران على جائزة رجل مباراة فريقه ضد بلجيكا.

وتعادل منتخب إيران مع بلجيكا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وبرز علي رضا وتصدى جميع فرص بلجيكا على مدار المباراة.

أخبار متعلقة:
مجموعة مصر - لوكاكو: الحارس الإيراني تصدى لكل شيء.. ويجب أن نفوز ضد نيوزيلندا كأس العالم - بعد تعادل بلجيكا وإيران.. سيناريوهات تأهل مصر لدور الـ32 جدار طهران كأس العالم - مبابي: أوليسي لاعب استثنائي.. ولن أستمر حتى الـ 40

وتألق علي رضا بشدة في المباراة وتصدى لـ 7 كرات من داخل منطقة الجزاء.

وأصبح علي رضا حارسا كرة قدم بعد معاناة كبيرة مع والده الذي كان يرفض الأمر كليا، وبسبب ذلك قرر علي أن يهرب من منزل والده في إقليم لورستان والانتقال إلى طهران بحثا عن فرصة للعب كرة القدم بشكل احترافي والانضمام لأحد أندية العاصمة.

وعاش رضا دون مأوى في طهران وكان يقيم في شوارع العاصمة، واعتقد بعض المارة أنه يتسول ويعطونه نقودا.

وبات بعد ذلك علي رضا جدارا للعاصمة بأكملها وحمل آمال شعبها ولم يخذلهم في المباراتين في كأس العالم 2026.

إحصائيات علي رضا:

التصديات: 7.

التصديات من داخل منطقة الجزاء: 7.

إبعاد الكرة بقبضته: 1.

التقاط الكرات الهوائية: 3.

إيران كأس العالم علي رضا
نرشح لكم
كأس العالم – رودي جارسيا: الفوز أصبح إلزاميا على نيوزيلندا بعد التعادل مع إيران استراحة كأس العالم - كاب فيردي (1)-(2) أوروجواي.. نهاية الشوط الأول مجموعة مصر - لوكاكو: الحارس الإيراني تصدى لكل شيء.. ويجب أن نفوز ضد نيوزيلندا كأس العالم - بعد تعادل بلجيكا وإيران.. سيناريوهات تأهل مصر لدور الـ32 جدار طهران كأس العالم - مبابي: أوليسي لاعب استثنائي.. ولن أستمر حتى الـ 40 تشكيل كأس العالم – فوزينيا يحرس مرمى كاب فيردي.. وفالفيردي يقود أوروجواي كأس العالم - جراهام أرنولد: سنواجه فرنسا بنفس عقليتنا ضد إسبانيا
أخر الأخبار
كأس العالم – رودي جارسيا: الفوز أصبح إلزاميا على نيوزيلندا بعد التعادل مع إيران 53 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – هرب من المنزل ليحقق حلمه.. علي رضا رجل مباراة إيران ضد بلجيكا ساعة | في المونديال
استراحة كأس العالم - كاب فيردي (1)-(2) أوروجواي.. نهاية الشوط الأول ساعة | في المونديال
مجموعة مصر - لوكاكو: الحارس الإيراني تصدى لكل شيء.. ويجب أن نفوز ضد نيوزيلندا ساعة | في المونديال
كأس العالم - بعد تعادل بلجيكا وإيران.. سيناريوهات تأهل مصر لدور الـ32 ساعة | في المونديال
جدار طهران ساعة | في المونديال
كأس العالم - مبابي: أوليسي لاعب استثنائي.. ولن أستمر حتى الـ 40 2 ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم – فوزينيا يحرس مرمى كاب فيردي.. وفالفيردي يقود أوروجواي 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531525/كأس-العالم-هرب-من-المنزل-ليحقق-حلمه-علي-رضا-رجل-مباراة-إيران-ضد-بلجيكا