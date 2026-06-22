كأس العالم – هرب من المنزل ليححق حلمه.. علي رضا رجل مباراة إيران ضد بلجيكا

حصل علي رضا حارس مرمى منتخب إيران على جائزة رجل مباراة فريقه ضد بلجيكا.

وتعادل منتخب إيران مع بلجيكا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وبرز علي رضا وتصدى جميع فرص بلجيكا على مدار المباراة.

وتألق علي رضا بشدة في المباراة وتصدى لـ 7 كرات من داخل منطقة الجزاء.

وأصبح علي رضا حارسا كرة قدم بعد معاناة كبيرة مع والده الذي كان يرفض الأمر كليا، وبسبب ذلك قرر علي أن يهرب من منزل والده في إقليم لورستان والانتقال إلى طهران بحثا عن فرصة للعب كرة القدم بشكل احترافي والانضمام لأحد أندية العاصمة.

وعاش رضا دون مأوى في طهران وكان يقيم في شوارع العاصمة، واعتقد بعض المارة أنه يتسول ويعطونه نقودا.

وبات بعد ذلك علي رضا جدارا للعاصمة بأكملها وحمل آمال شعبها ولم يخذلهم في المباراتين في كأس العالم 2026.

إحصائيات علي رضا:

التصديات: 7.

التصديات من داخل منطقة الجزاء: 7.

إبعاد الكرة بقبضته: 1.

التقاط الكرات الهوائية: 3.