مباشر كأس العالم - كاب فيردي (2)-(2) أوروجواي.. فرصة هدف قاتل تضيع

كأس العالم - حارس إيران: لو كنا أكثر تركيزا لفزنا على بلجيكا.. والمسؤولية تزداد قبل لقاء مصر

كأس العالم - لوكاكو: أهدرنا العديد من الفرص أمام إيران.. ونشعر بالإحباط

تشكيل كأس العالم - وود وجاست يقودان نيوزيلندا ضد مصر

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كأس العالم – رودي جارسيا: الفوز أصبح إلزاميا على نيوزيلندا بعد التعادل مع إيران