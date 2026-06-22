مباشر كأس العالم - كاب فيردي (1)-(0) أوروجواي.. جوووول الأول

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 00:54

كتب : FilGoal

أوروجواي - كاب فيردي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كاب فيردي ضد أوروجواي في كأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 21: جوووووووووووول الأول كيفين لينيني

انطلاق المباراة

كاب فيردي أوروجواي كأس العالم
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