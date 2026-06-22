انتهت كأس العالم - كاب فيردي (2)-(2) أوروجواي.. تعادل مثير
الإثنين، 22 يونيو 2026 - 00:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كاب فيردي ضد أوروجواي في كأس العالم.
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انتهت
ق 86: ضغط أوروجوياني و3 ركنيات متتالية
ق 69: هدف غير محتسب لأوروجواي بداعي التسلل
ق 61: جووووووووووول هيليو فاليرا والتعادل
ق 61: جووووووووول الثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم أوروجواي بهدفين لهدف
ق 45+5: جووووول الثاني أوجستين كانوبيو
ق 44: جوووووول ماكسي أرواخو والتعادل
ق 21: جوووووووووووول الأول كيفين لينيني
انطلاق المباراة
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