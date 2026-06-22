انتهت كأس العالم - كاب فيردي (2)-(2) أوروجواي.. تعادل مثير

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 00:54

كتب : FilGoal

أوروجواي - كاب فيردي - ماكسي أراوخو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كاب فيردي ضد أوروجواي في كأس العالم.

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انتهت

ق 86: ضغط أوروجوياني و3 ركنيات متتالية

ق 69: هدف غير محتسب لأوروجواي بداعي التسلل

ق 61: جووووووووووول هيليو فاليرا والتعادل

ق 61: جووووووووول الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أوروجواي بهدفين لهدف

ق 45+5: جووووول الثاني أوجستين كانوبيو

ق 44: جوووووول ماكسي أرواخو والتعادل

ق 21: جوووووووووووول الأول كيفين لينيني

انطلاق المباراة

كأس العالم أوروجواي كاب فيردي
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