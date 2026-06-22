مجموعة مصر - لوكاكو: الحارس الإيراني تصدى لكل شيء.. ويجب أن نفوز ضد نيوزيلندا

يرى روميلو لوكاكو لاعب بلجيكا أن فريقه يلعب بالعاطفة أكثر من اللازم في وقت يحتاج للتحلي بالهدوء.

روميلو لوكاكو النادي : نابولي بلجيكا

وتعادلت بلجيكا مع إيران بدون أهداف في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال لوكاكو للصحفيين عقب المباراة: "حصلنا على الكثير من الفرق وعدم تسجيلنا للأهداف أمر غير مفهوم".

وواصل "أظن أننا نلعب بالعاطفة أكثر من الازم، في بعض اللحظات المهمة كانت تغمرنا العاطفة، ويجب أن نتحلى بالهدوء ونترك العاطفة".

وأضاف "الحارس الإيراني تصدى لكل شيء وتصدى لنا جميعا".

وأتم "سعيد بالنسبة لي شخصيا ولكن هناك خيبة أمل بالنسبة للفريق، في المباراة المقبلة يجب أن نفوز بدون نقاش".

النتيجة رفعت رصيد كلا الفريقين إلى نقطتين، بينما يملك منتخبي مصر ونيوزيلندا كل منهما نقطة واحدة بالمجموعة السابعة.

ويلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا بعد قليل في المباراة الأخرى من الجولة بالمجموعة.

ويلتقي منتخب بلجيكا في المباراة الأخيرة مع بلجيكا، بينما تلعب إيران ضد مصر.