كأس العالم - بعد تعادل بلجيكا وإيران.. سيناريوهات تأهل مصر لدور الـ32

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 00:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد بلجيكا

أشعل تعادل منتخب بلجيكا مع إيران حسابات التأهل في المجموعة السابعة لكأس العالم 2026 والتي تضم أيضا مصر ونيوزيلندا.

ويلعب منتخب مصر بعد قليل مع نيوزيلندا في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وبعد هذا التعادل حصدت إيران وبلجيكا النقطة الثانية لهما في المجموعة.

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فما هي سيناريوهات تأهل منتخب مصر بعد هذا التعادل.

السيناريو الأول – الفوز على نيوزيلندا ثم انتظار إيران

يحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز على نيوزيلندا من أجل إنهاء الجولة الثانية في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقا على بلجيكا وإيران.

وبذلك ستكون مباراة مصر ضد إيران الأخيرة في المجموعة هي مفتاح التأهل للدور الثاني.

وفي حالة فوز منتخب مصر على إيران سيتأهل في الصدارة برصيد 7 نقاط.

أما في حالة التعادل مع إيران سيضمن أيضا التأهل عندما يصل رصيده من النقاط إلى 5.

وسينتظر وقتها نتيجة مباراة بلجيكا مع نيوزيلندا، وفي حالة فوز بلجيكا سنذهب إلى فارق الأهداف لتحديد متصدر المجموعة.

السيناريو الثاني – التعادل مع نيوزيلندا

إذا تعادل منتخب مصر مع نيوزيلندا ستتعقد حسابات المجموعة بوصول كل المنتخبات الأربعة إلى نقطتين.

وستكون الجولة الأخيرة حاسمة للجميع، فمن يفوز يضمن التأهل، وبعد نهاية المباريات سيتم تحديد المراكز وفقا لفارق الأهداف.

السيناريو الثالث – الخسارة من نيوزيلندا

إذا خسر منتخب مصر من نيوزيلندا سيعقد موقفه في المجموعة وسيكون عليه ضرورة الفوز أمام إيران في الجولة الأخيرة من أجل تجديد آماله في التأهل.

ولكن وقتها سيكون من الصعب على منتخب مصر التأهل في الصدارة إلا في حالة واحدة.

سيحتاج منتخب مصر الفوز على إيران مع تعادل بلجيكا ونيوزيلندا، ليصل منتخب مصر إلى النقطة الرابعة ويتصدر المجموعة.

ويأتي من بعده بلجيكا ونيوزيلندا بـ3 نقاط لكل منهما.

السيناريو الرابع – تعادل الجميع

سيكون هذا السيناريو هو الأصعب في المجموعة، وربما في كأس العالم بالكامل إذا تعادل منتخب مصر مع نيوزيلندا.

وانتهت مباراتي الجولة الثالثة بتعادل مصر وإيران، وأيضا تعادل بلجيكا مع نيوزيلندا.

وقتها ستصل المنتخبات الأربعة إلى النقطة رقم 3 وتتساوى النقاط بينهم.

ويتم اللجوء وقتها لقواعد التأهل بفارق الأهداف المسجلة والمستقبلة.

مصر إيران بلجيكا كأس العالم نيوزيلندا
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