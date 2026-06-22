جدار طهران

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 00:18

كتب : محمد رؤوف

علي رضا

تعادل منتخب إيران مع بلجيكا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق الفريقين نتيجة التعادل.

وكان منتخب إيران قد تعادل في الجولة الأولى 2-2 مع نيوزيلندا، بينما تعادل منتخب بلجيكا مع مصر 1-1.

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ولم يحقق أي فريق الفوز في هذه المجموعة حتى الآن.

ومن المقرر أن تستكمل الجولة الثانية بمباراة مصر ضد نيوزيلندا فجر الاثنين.

وبهذه النتيجة وصل منتخبا بلجيكا وإيران للنقطة الثانية، بينما هناك فرصة لمصر ونيوزيلندا لخطف الصدارة حال فوز أحدهما، بينما التعادل سيجعل الجميع يتساوى مجددا في عدد النقاط.

جدار طهران

تألق علي رضا حارس مرمى منتخب إيران بشدة في المباراة وتصدى لـ 7 كرات من داخل منطقة الجزاء.

وأحبط جدار طهران محاولات البلجيكيين في التسجيل، بل تفوق على تيبو كورتوا الذي يعد جدار بروكسل.

وأصبح علي رضا حارسا كرة قدم بعد معاناة كبيرة مع والده الذي كان يرفض الأمر كليا، وبسبب ذلك قرر علي أن يهرب من منزل والده في إقليم لورستان والانتقال إلى طهران بحثا عن فرصة للعب كرة القدم بشكل احترافي والانضمام لأحد أندية العاصمة.

وعاش رضا دون مأوى في طهران وكان يقيم في شوارع العاصمة، واعتقد بعض المارة أنه يتسول ويعطونه نقودا.

وبات بعد ذلك علي رضا جدارا للعاصمة بأكملها وحمل آمال شعبها ولم يخذلهم في المباراتين في كأس العالم 2026.

التشكيل

بدأ رودي جارسيا مدرب بلجيكا بالمهاجم روميلو لوكاكو بشكل أساسي بعدما كان على مقاعد البدلاء في مباراة مصر وأشرك بدلا منه تشارلس دي كيتيلاري.

وعلى الجانب الآخر، تواجد مهدي طارمي في هجوم إيران.

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وصف المباراة

أصيب علي رضا في الدقيقة الرابعة بعد اصطدام روميلو لوكاكو لاعب بلجيكا به ولكن تمكن من إكمال المباراة بعد علاجه.

وفي الدقيقة 12 سدد حسين كنعاني لاعب إيران من داخل منطقة الجزاء تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.

وفي الدقيقة 22 سدد يوري تييليمانس كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها علي رضا حارس إيران.

وفي الدقيقة 25 أحرز مهدي طارمي هدفا لإيران بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 44، واصل علي رضا التألق بتصديه لتسديدة دي كويبر.

وتبادل الفريقان السيطرة في الشوط الثاني، إذ سدد ألكسيس سالميركس كرة قوية ارتطمت في الشباك الخارجية في الدقيقة 49.

وسدد طارمي كرة قوية في الدقيقة 53 وتألق كورتوا في التصدي لها.

وفي الدقيقة 59 تصدى علي رضا بشكل مذهل بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات.

وفي الدقيقة 67 طرد ناثان نجوي مدافع بلجيكا بعد تمريرة خاطئة ثم ارتكابه خطأ على طارمي.

وفي الدقيقة 86 تصدى علي رضا بعد تسديدة من دي كويبر وواصل التألق حتى أنهى الحكم المباراة ليحصل كل فريق على نقطة.

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